Survivor Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe paylaşımına beğeni yağıyor!

Survivor yarışmasından kendinden oldukça söz ettiren Aycan Yanaç'ın Instagram paylaşımları konuşulmaya devam ediyor...

Türkiye'ye döndüğünden beri büyük bir sevgi ile karşılaşan Aycan'ın hayranları güzel sporcuyu takibe devam ediyor. Son olarak Instagramdan Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaşan Aycan'a büyük ilgi gösterildi...

KISA SÜRE İÇİNDE 100 BİN BEĞENİ

Aycan'ın paylaştığı fotoğraf kısa süre içinde 100 bin beğeniyi geçti. Fenerbahçeli olmasıyla da bilinen güzel sporcunun ilerde Fenerbahçe kadın futbol takımına transfer olacağı konuşuluyor.

