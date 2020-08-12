SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Survivor Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe paylaşımına beğeni yağıyor!

Survivor Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe paylaşımına beğeni yağıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de bu sezon gösterdiği performans ve arada oynanan futbol maçlarındaki golleriyle isminden söz ettiren Aycan Yanaç'ın Instagram paylaşımı beğeni rekoru kırıyor. İşte o paylaşım...

Survivor Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe paylaşımına beğeni yağıyor!

Survivor yarışmasından kendinden oldukça söz ettiren Aycan Yanaç'ın Instagram paylaşımları konuşulmaya devam ediyor...

Türkiye'ye döndüğünden beri büyük bir sevgi ile karşılaşan Aycan'ın hayranları güzel sporcuyu takibe devam ediyor. Son olarak Instagramdan Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaşan Aycan'a büyük ilgi gösterildi...

fdg

KISA SÜRE İÇİNDE 100 BİN BEĞENİ

Aycan'ın paylaştığı fotoğraf kısa süre içinde 100 bin beğeniyi geçti. Fenerbahçeli olmasıyla da bilinen güzel sporcunun ilerde Fenerbahçe kadın futbol takımına transfer olacağı konuşuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp... Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp...
Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş transferi bitirdi

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de forvet harekatı

Fenerbahçe'de forvet harekatı

'Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum'

'Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer

Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe paylaşımına beğeni yağıyor!

Aycan'ın paylaşımına beğeni yağıyor...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'da! İşte ilk açıklamaları...

Fenerbahçe ile anlaşan Novak, İstanbul'a geldi

Başkan, Mauricio Lemos’un Fenerbahçe transferini açıkladı

Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"

Mert Hakan’ın avukatından Şükrü Hanedar'a suç duyurusu!

Mert Hakan Yandaş'dan Galatasaray'a suç duyurusu!

Fenerbahçe'nin en hızlısı Ozan Tufan

En hızlı isim Ozan Tufan

Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu

F.Bahçe'nin yeni formaları satışta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.