Survivor Aycan Yanaç'ın paylaşımı sonrası sevgilisi merak konusu oldu

Survivor 2020 yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde değişimiyle gündem olmuştu.

Survivor 2020'de 4 ay boyunca mücadele eden Aycan Yanaç'ın çenesinin değişmesi herkesi şaşırtmıştı. Çene estetiğiyl gündeme gelen Yanaç son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sevgilisinin omzunda pozunu paylaşan Aycan Yanaç sevgilisinin yüzünü ise paylaşmadı. Survivor Aycan'ın bu paylaşımı sonrası herkes Aycan Yanaç sevgilisi kim araştırması yapmaya başladı.

Aycan Yanaç'ın sevgilisinin Zeyd Günay olduğu iddia edildi.

İkilinin aynı saatlerde aynı mekanda olması iddiaları güçlendirirken Aycan'ın fotoğraflara sık sık yorum yapması da dikkatlerden kaçmadı.



