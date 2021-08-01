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Survivor Aycan Yanaç'ın paylaşımı sonrası sevgilisi merak konusu oldu

01.08.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç son paylaşımıyla dikkat çekti. Survivor Aycan'ın paylaşımı sonrası sevgilisi merak konusu oldu.

Survivor Aycan Yanaç'ın paylaşımı sonrası sevgilisi merak konusu oldu

Survivor 2020 yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde değişimiyle gündem olmuştu.

Survivor 2020'de 4 ay boyunca mücadele eden Aycan Yanaç'ın çenesinin değişmesi herkesi şaşırtmıştı. Çene estetiğiyl gündeme gelen Yanaç son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sevgilisinin omzunda pozunu paylaşan Aycan Yanaç sevgilisinin yüzünü ise paylaşmadı. Survivor Aycan'ın bu paylaşımı sonrası herkes Aycan Yanaç sevgilisi kim araştırması yapmaya başladı.

Ekran Alıntısı

Aycan Yanaç'ın sevgilisinin Zeyd Günay olduğu iddia edildi.

Ekran Alıntısı

İkilinin aynı saatlerde aynı mekanda olması iddiaları güçlendirirken Aycan'ın fotoğraflara sık sık yorum yapması da dikkatlerden kaçmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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