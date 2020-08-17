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Survivor Aycan Yanaç'ın son paylaşımı yine olay oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Survivor'da gösterdiği performansla isminden söz ettiren Aycan Yanaç'ın Instagram paylaşımları çok konuşuluyor... Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe formasıyla çekildiği fotoğrafa binlerce beğeni alan güzel yıldız, son paylaşımıyla yine kendinden söz ettirdi.

Survivor Aycan Yanaç'ın son paylaşımı yine olay oldu!

Katıldığı Survivor yarışmasında kendinden oldukça söz ettiren Aycan Yanaç, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'ye adım attığından beri büyük bir hayran kitlesine ulaşan Yanaç'ın Instagram paylaşımları oldukça beğeni alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe formasıyla poz veren Aycan Yanaç'ın fotoğrafına binlerce beğeni gelmişti. Yaptığı paylaşımla adeta yürek hoplatan güzel sporcu son attı Instagram hikayesinde yine Fenerbahçe formasıyla poz verdi.

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Instagram hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe paylaşımları oldukça gündem oluyor. Fenerbahçe taraftarlarının kısa süre içinde gönlünü kazanan Yanaç, ilerde Fenerbahçe Kadın Futbol takımında forma giymek istediğini söylemişti.

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