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Survivor Aycan Yanaç kimdir, Survivor'dan ayrılacak mı? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

31.01.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 yarışmasında da yer alan Aycan Yanaç, ekranların tanınan siması haline geldi. Aycan Yanaç'ın Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında bir karar vermesi bekleniyor. Survivor 2022 All Star kadrosunda Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç futbolcudur. İşte detaylar...

Survivor Aycan Yanaç kimdir, Survivor'dan ayrılacak mı? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aycan Yanaç'ın, Survivor'da kalmak ve gitmek arasında kararı bekleniyor. Bu esnada Yanaç'ın hayatı merak konusu oldu. Futbolcu Yanaç Almanya'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli. İşte merak edilenler...

Survivor Aycan Yanaç kimdir, Survivor'dan ayrılacak mı? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 günü Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya gelen Aycan Yanaç 24 yaşındadır. Oldukça başarılı bir futbolcu olan Yanaç futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlamış ancak daha sonrasında Köln'de devam etmiş. Aycan'ın ağabeyi de eski futbolcudur.

Survivor Aycan Yanaç kimdir, Survivor'dan ayrılacak mı? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

173 cm boyundaki Yanaç 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giydi. 2018'den itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil ediyor. Yanaç, 'aycanyanac' kullanıcı adıyla 1,3 milyon takipçisine paylaşım yapıyor.

Survivor Aycan Yanaç kimdir, Survivor'dan ayrılacak mı? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Survivor Aycan Yanaç kimdir, Survivor'dan ayrılacak mı? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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