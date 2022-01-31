Survivor Aycan Yanaç kimdir, Survivor'dan ayrılacak mı? Aycan Yanaç kaç yaşında ve nereli?

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aycan Yanaç'ın, Survivor'da kalmak ve gitmek arasında kararı bekleniyor. Bu esnada Yanaç'ın hayatı merak konusu oldu. Futbolcu Yanaç Almanya'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli. İşte merak edilenler...

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 günü Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya gelen Aycan Yanaç 24 yaşındadır. Oldukça başarılı bir futbolcu olan Yanaç futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlamış ancak daha sonrasında Köln'de devam etmiş. Aycan'ın ağabeyi de eski futbolcudur.

173 cm boyundaki Yanaç 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giydi. 2018'den itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil ediyor. Yanaç, 'aycanyanac' kullanıcı adıyla 1,3 milyon takipçisine paylaşım yapıyor.





