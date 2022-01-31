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Survivor Aycan Yanaç neden yok? Acun Ilıcalı açıkladı! Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı?

31.01.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star kadrosunda birkaç isim yarışmaya uzun süreli bir mola vermişti. Yarışmada oldukça zor şartlar altında ada hayatı devam eden Aycan Yanaç, sakatlık nedeniyle de sıkıntılar yaşamıştı. Peki Survivor Aycan Yanaç neden yok? Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı? İşte Acun Ilıcalı'nın konuyla ilgili açıklaması..

Survivor Aycan Yanaç neden yok? Acun Ilıcalı açıkladı! Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı?

Survivor 2022 All Star’a yedek yarışmacıların da dahil olmasıyla beraber oldukça kalabalık bir kadro meydana geldi. Adaya son olarak iki isim veda etmişti. Son yedek yarışmacıların da katılacak olması sebebiyle kadronun daha da genişleyeceği biliniyor. Peki Survivor Aycan Yanaç neden yok?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ NEDEN YOK?

Survivor All Star zorlu süreçlerle devam ederken Aycan Yanaç ve beraberindeki 3 ismin de koronavirüse yakalanmaları durumu daha da zorlaştırdı. Hastalığı yeni atlatan Aycan tekrardan takıma döndü fakat yarışmada zorlanmaya başladı. Bu sebeple ayrılık talebini Acun Ilıcalı’ya iletti.

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Konu hakkında ise konseyde detaylı bir açıklama yapan Acun Ilıcalı Aycan’ın devam eden bir sakatlığının olmaması sebebiyle kendisine çok fazla süre veremeyeceklerini söyledi. Ayrıca Aycan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği kararını kendisinin vereceğini ifade etti.

AYCAN YANAÇ SURVİVOR'DAN AYRILACAK MI?

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Buna göre Aycan Yanaç’ın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı gelecek 1-2 gün içerisinde ortaya çıkacak.

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Aycan Yanaç TV8 survivor
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