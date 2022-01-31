Survivor Aycan Yanaç neden yok? Acun Ilıcalı açıkladı! Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı?

Survivor 2022 All Star’a yedek yarışmacıların da dahil olmasıyla beraber oldukça kalabalık bir kadro meydana geldi. Adaya son olarak iki isim veda etmişti. Son yedek yarışmacıların da katılacak olması sebebiyle kadronun daha da genişleyeceği biliniyor. Peki Survivor Aycan Yanaç neden yok?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ NEDEN YOK?

Survivor All Star zorlu süreçlerle devam ederken Aycan Yanaç ve beraberindeki 3 ismin de koronavirüse yakalanmaları durumu daha da zorlaştırdı. Hastalığı yeni atlatan Aycan tekrardan takıma döndü fakat yarışmada zorlanmaya başladı. Bu sebeple ayrılık talebini Acun Ilıcalı’ya iletti.

Konu hakkında ise konseyde detaylı bir açıklama yapan Acun Ilıcalı Aycan’ın devam eden bir sakatlığının olmaması sebebiyle kendisine çok fazla süre veremeyeceklerini söyledi. Ayrıca Aycan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği kararını kendisinin vereceğini ifade etti.

AYCAN YANAÇ SURVİVOR'DAN AYRILACAK MI?

Buna göre Aycan Yanaç’ın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı gelecek 1-2 gün içerisinde ortaya çıkacak.

