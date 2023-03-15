Survivor Aycan Yanaç'tan tesettürlü paylaşım! Beğeni butonu çöktü

2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yanaç son yaptığı paylaşımda tesettürlü halini gösterdi.

Yarışmadan sonra hızla artan takipçisi 1.2 milyona ulaşan Aycan Yanaç'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri; 'Rabbim o güzelliğine tesettüre girmeyi de nasip etsin', 'Nasıl yakışmış', 'Çok güzelsin' gibi yorumlarda bulundular.

“ÇOK GÜZEL BİR ŞEY GELİYOR”

Bir proje için tesettüre giren Yanaç'ın o anları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Hazırlık aşamasını ilk olarak hikaye kısmından paylaşan genç isim, "Çok güzel bir şey geliyor." notunu ekledi.

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998, Nürnberg'de dünyaya geldi. Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlayan ve daha sonra Köln'de devam eden Aycan Yanaç'ın ağabeyi eski futbolcudur.

Yanaç, Survivor 2022 yarışmasında ünlüler takımıyla birlikte mücadele etti. Yanaç, Almanya'da doğdu ve aslen İzmirli'dir.

2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil ediyor.



