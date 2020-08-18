Survivor Aycan Yanaç ve Burak Yurdugör beraber tatile çıktı!

Survivor programının final yapmasından sonra yarışmacılar yaz tatilinin tadını çıkartmak için Ege kıyılarına doğru yola çıktı. Ünlüler takımında yarışan ve yarışma süresince yakın arkadaş olmayı başaran isimler beraber tatil yapmayı seçti. Yaz tatilini Çeşme’de sürdüren Survivor Aycan ilk olarak Sercan Yıldırım'la zaman geçirdi. Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan'ın düğününden sonra Çeşme'ye doğru beraber yola çıkan ikilinin aracında Survivor'un sevilen isimlerinden Yasin Obuz’'da yer aldı.

Dostluklarını İstanbul’da pekiştiren Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’a sonrasında ise Aşkım Burçe Tunay katıldı. Hayranlarının her anını büyük dikkatle takip ettiği Aycan Yanaç’tan şaşırtan bir hamle geldi. Aycan ve Aşkım’ın tatilinde Survivor Burak’ın da yer alması sosyal medyada “Aycan ile Burak aşk mı yaşıyor” sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

YAZ TATİLİNDE ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER BİR ARADA



Survivor programının final yapmasından sonra yola çıkan Aycan Yanaç yaz tatiline ara vermeden devam ediyor. Çeşme’de yazını eğlenceli bir şekilde geçiren Survivor Aycan hakkında çıkan aşk haberleriyle bir kez daha gündeme geldi. Yarışma boyunca çok az iletişim kuran Survivor Burak ve Aycan’ın beraber tatil yapması kafaları karıştırdı. Gönüllüler takımında yer alan ve yarışmaya kısa bir süre içinde veda eden Burak Yurdugör’ün sosyal medya hesabından Aycan Yanaç ile paylaştığı video bir anda aşk iddialarının fitilini ateşledi. İkilinin yakınlığı ise hayranlarını heyecanlandırdı.

