Survivor Aycan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti! "Güzellik anıtı gibi"

Survivor'un sempatik isimlerinden biri olarak dikkat çeken Aycan Yanaç, takipçisi hızla yükselen yarışmacılardan biri olmuştu. Yarışma performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle de dikkat çeken Yanaç, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla bir hayli göz önünde...

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Aycan Yanaç sosyal medya pozlarıyla sevenlerini büyülüyor.

Son olarak siyah, yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Yanaç, takipçilerinden tam not aldı.

O poza, "Tepetaklak oldum şuan", "Güzellik anıtı gibi" yorumları geldi.

Yanaç, Survivor 2020'nin ardından değişen görüntüsüyle de oldukça konuşulmuştu.

23 yaşındaki Aycan Yanaç, Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur.





