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  4. Survivor Aycan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti! "Güzellik anıtı gibi"

Survivor Aycan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti! "Güzellik anıtı gibi"

05.09.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aycan Yanaç, iki sezon boyunca yer aldığı Survivor programı ile ün kazandı. Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarında yarışan Yanaç, 2022 döneminde sağlık sorunlarından dolayı Survivor'u yarıda bırakmasıyla bir hayli konuşulmuştu. Şimdilerde ise güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Survivor Aycan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti! "Güzellik anıtı gibi"

Survivor'un sempatik isimlerinden biri olarak dikkat çeken Aycan Yanaç, takipçisi hızla yükselen yarışmacılardan biri olmuştu. Yarışma performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle de dikkat çeken Yanaç, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla bir hayli göz önünde...

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Aycan Yanaç sosyal medya pozlarıyla sevenlerini büyülüyor.

Survivor AYcan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

Son olarak siyah, yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Yanaç, takipçilerinden tam not aldı.

Survivor AYcan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

O poza, "Tepetaklak oldum şuan", "Güzellik anıtı gibi" yorumları geldi.

Survivor AYcan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

Yanaç, Survivor 2020'nin ardından değişen görüntüsüyle de oldukça konuşulmuştu.

Survivor AYcan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

23 yaşındaki Aycan Yanaç, Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur.

Survivor Aycan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

Survivor Aycan Yanaç yırtmaçlı elbisesiyle görenleri mest etti!

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