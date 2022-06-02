Survivor Ayşe Yüksel'den Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Survivor 2021 yarışmasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in yıldızı hiçbir zaman barışmadı. Yarışma boyunca ve yarışma sonrasında ikilinin sık sık birbirlerine gönderme yapmaları da uzun zaman sosyal medyada gündem oldu. Ayşe Yüksel Survivor All Star yarışmasında aylar sonra bir itirafta bulununca ikili yine gündeme bomba gibi düştü.

Ayşe Yüksel Survivor'da kendisine uzak kişi sorulunca oldukça açık konuştu.

Survivor Ayşe açıklamasında "Benim uzak olduğum isim belli de hatta bundan çok başım da yandı. Şu an bu ismi söyleyerek tekrar başımın yanma olasılığını göze alarak Aleyna diyorum" itirafıyla gündem oldu.

Ayşe Yüksel'in sözleri sonrası Aleyna Kalaycıoğlu hayranları sosyal medyada "Kızın peşini bırak artık" yorumları yaptı.

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Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yarışmada "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" demişti. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulunmuştu.



