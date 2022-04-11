Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel yorumu! "Hakaretler var unutamam"

Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programında bomba açıklamalar yaptı. Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı ve "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.

AYŞE YÜKSEL KARARI

Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" dedi. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulundu.

KURGU AÇIKLAMASI

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'ın kurgu olduğuna dair iddialara da "Ne kurgusu arkadaşım iyi misiniz?" yanıtı verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'na sunucular "Mastürbasyon yapıyor muydunuz?" sorusunu da sordu. Aleyna Kalaycıoğlu bu soruya yanıt vermedi.

ROMANYA KAMPINA YAKLAŞMIŞ!

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor birleşme partisinde otelden alıp adaya getirdiği şeyi açıkladı. Survivor Aleyna "Ceza aldık. Yasaklı madde çaldım açıklayamıyorum onu, otelde sakladık bulamadılar. Sahilde açıldık Romanya kampına yaklaş orada güvenliğe yakalandık. Yasaklı madde değil de alkol Acun abi öyle deyince açıklayamam" dedi.

