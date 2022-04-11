MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel yorumu! "Hakaretler var unutamam"

Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel yorumu! "Hakaretler var unutamam"

11.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da son dörde kalan Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programına konuk oldu. Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel ile ilgili sözleriyle olay oldu. Aleyna Kalaycıoğlu açıklamasında "3 günlük dünya olduğunu Survivor bittikten sonra mı anladı?" dedi. Ünlü yarışmacı 'Survivor kurgu' iddialarına da yanıt verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel yorumu! "Hakaretler var unutamam"

Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programında bomba açıklamalar yaptı. Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı ve "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.

AYŞE YÜKSEL KARARI

Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" dedi. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulundu.

üküm

KURGU AÇIKLAMASI

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'ın kurgu olduğuna dair iddialara da "Ne kurgusu arkadaşım iyi misiniz?" yanıtı verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'na sunucular "Mastürbasyon yapıyor muydunuz?" sorusunu da sordu. Aleyna Kalaycıoğlu bu soruya yanıt vermedi.

ly

ROMANYA KAMPINA YAKLAŞMIŞ!

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor birleşme partisinde otelden alıp adaya getirdiği şeyi açıkladı. Survivor Aleyna "Ceza aldık. Yasaklı madde çaldım açıklayamıyorum onu, otelde sakladık bulamadılar. Sahilde açıldık Romanya kampına yaklaş orada güvenliğe yakalandık. Yasaklı madde değil de alkol Acun abi öyle deyince açıklayamam" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşinin nazar korkusu! Bebeğin cinsiyeti belli olduEşinin nazar korkusu! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!
İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"İlk ameliyatını oldu! "Artık memelerim var"
Anahtar Kelimeler:
survivor Ayşe Yüksel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması!

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Çok sayıda il için sarı alarm

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Çok sayıda il için sarı alarm

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların görüntülerini çekip...

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların görüntülerini çekip...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Öyle bir güzellik formülü verdi ki...

Öyle bir güzellik formülü verdi ki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.