Survivor Bahar Seviş kimdir? Survivor 2021 ünlüler takımına yedeklerden giren Bahar Seviş kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor 2021'e yedek yarışmacı olarak Bahar Seviş de katıldı. Yoga eğitmeni olarak dikkat çeken Bahar Seviş Survivor'a ikinci haftada dahil oldu. Survivor'da Bahar'ın hangi takımda yer alacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

SURVIVOR BAHAR SEVİS KİMDİR?

Survivor Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta doğdu. Aslen Kıbrıslı olan Survivor Bahar, spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulu mezunu olan Bahar Seviş, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı.

Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Seviş’in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.

Bahar Seviş. 25 yaşında ve Kıbrıslı olan Survivor Bahar yoga, plates, fitness eğitmenliği yapıyor.

Survivor benim için büyük bir totem diyen yeni yarışmacı, içinde büyük bir macera hissi olduğunu ve bunu Survivor'da keşfetmek istediğini belirtti. Ayrıca Survivor'ın hayatındaki dönem noktasını olduğunu da söyledi.