Survivor Barış Murat Yağcı'dan sürpriz ziyaret! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da geçtiğimiz hafta hiç beklenmedik bir şekilde elenen Barış Murat Yağcı, adadan döndükten sonra ilk iş olarak Merve Aydın'ın yanına koştu. Hastane odasında Barış'ı karşısında gören Merve Aydın oldukça duygulandı. Birbirlerine sarılan ikili adeta hasret giderdi.

EVE BİLE UĞRAMADAN YANINA KOŞTU

Yarışmadan elenmesinin ardından ada dönüşü eve bile uğramadan Merve Aydın'ın yanına koşan Barış Murat Yağcı güzel bir sürpriz yaptı. Yarışmada beklenmedik bir şekilde sakatlanan ve aşil tendonu kopan Merve Aydın, Barış'ı karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Başkası tarafından gizli çekim şeklinde kaydedilen buluşma izleyenlere tebessüm ettirdi. Merve Aydın adada iyi anlaştığı isimlerden olan Barış Murat Yağcı'yı odaya girerken gördü ve şoka uğradı. "Ya delisin sen" sözleriyle Barış'la hasret gideren Merve Aydın, daha sonra mutluluktan gözyaşları döktü.

YARIŞMAYA VEDA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Survivor'da Merve Aydın, geçirdiği büyük sakatlık sebebi ile yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.

Merve Aydın'ın sakatlık dolayısı ile acılar içerisinde kıvranması sosyal medyada yankı uyandırırken, o anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı.

