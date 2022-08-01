Survivor Barış Murat Yağcı: Ekonomik koşullar tam anlamıyla düzelmezse...

Survivor All Star 2022 yarışmasında mücadele eden Barış Murat Yağcı, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Alman model Laura Celine ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı "2-3 sene içerisinde de evlenmiş olmam gerek, yaş geçiyor" dedi.

Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemde uzun süre kalan Barış Murat yeni aşkıyla ilgili konuşurken ekonomiden de dem vurdu.

Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik krize değinen Survivor Barış, "Ekonomik koşullar tam anlamıyla düzelmezse yurt dışına yerleşebilirim o da buraya gelebilir" dedi. (SnobMagazin)

