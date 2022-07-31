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Barış Murat Yağcı sevgilisi Laura Celine'yi Beşiktaş maçına götürdü! Laura Celine'nin dikkat çeken pozları

31.07.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde olan Survivor eski yarışmacısı Barış Murat Yağcı yeni aşka yelken açtı. Barış Murat Yağcı sevgilisi Laura Celine ile Beşiktaş maçına gitti. Survivor yarışmacısının sevgilisinin pozları ise gündem oldu.

Barış Murat Yağcı sevgilisi Laura Celine'yi Beşiktaş maçına götürdü! Laura Celine'nin dikkat çeken pozları

Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Barış Murat Yağcı, Survivor All Star'a veda ettikten sonra Almanya'ya gitmişti. Yağcı yarışmadan sonra Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını da açıklamıştı.

Alman model Laura Celine ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, Snob Magazin'e yaptığı açıklamada "Güzel giden bir ilişkim var. Sevgilime Almanya'da yaşıyor. Şimdilik evlilik ve çocuk düşüncemiz yok. Ama 2-3 sene içerisinde de evlenmiş olmam gerek, yaş geçiyor. Evlilik çok kritik bir karar" ifadelerini kullandı.

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Sevgilisini Beşiktaş maçına götüren Survivor Barış maçtan paylaşımda yaptı. Barış Murat'ın pozu sonrası güzel modelin paylaşımları merak konusu oldu.

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Alman modelin sosyal medyadaki cesur paylaşımları dikkat çekti.

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Barış Murat Yağcı
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