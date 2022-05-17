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Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu

17.05.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model ve oyuncu Barış Murat Yağcı asıl ününü, Survivor 2020 programıyla kazandı. Ardından Survivor 2022 All Star sezonunda da yarışan Barış Murat Yağcı, 2020 yılındaki başarısını All Star sezonunda gösteremeyince yarışmadan elendi. Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği duyanları şaşırtıyor.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu

Barış Murat Yağcı Survivor programının popüler isimlerinden biri oldu. Survivor 2020'de finale kadar giden Yağcı, Cemal Can Canseven'in ardından yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yağcı bakın kim çıktı...

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN ASIL MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Ekran önü projeleriyle tanınan Barış Murat Yağcı, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde tamamlamış. Ancak sonrasında kariyer hayatına ekran önünde devam etti.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu

Ayrıca Yağcı, ünlü oyuncu Birce Akalay'ın ve kaleci Berke Özer'in kuzenidir.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu

Survivor 2020'den sonra Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu

Bir süre sonra ilişkilerini noktalayan ikili, Survivor 2022 All Star ile bir araya geldi.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu

SMS potansiyeli en yüksek yarışmacılardan biri olan Barış Murat Yağcı birçok potadan hayranlarının desteğiyle çıktı.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu

Ancak performans açısından zayıf kaldığı dönemde oyunu bırakan Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nın sözleri yüzünden kafasının rahat olmadığını söylemişti.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu

"ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPTIM"

Eleme potasına adı yazılan Yağcı, Survivor 2022 All Star sezonundan elendi. Yağcı, "Çok hayırlısı oldu, bunu bekliyordum çünkü ben çok büyük bir hata yaptım" demiş ve, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar şoke oldu


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survivor Barış Murat Yağcı
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