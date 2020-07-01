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Survivor Barış Murat Yağcı'nın Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Barış Murat Yağcı'nın Survivor'a katılacağını duyurduğu Instagram paylaşımı 9.9 milyon yorum alarak en fazla yorum yapılan gönderi unvanıyla dünya rekoru kırdı.

Survivor Barış Murat Yağcı'nın Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran ve Survivor şampiyonu olarak gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'daki son paylaşımına 9.9 milyon yorum yaptı. Oyuncunun bu paylaşımına gelen yorumlar ise dünya rekoru kırdı.

DÜNYA REKORU KIRDI

Yağcı'nın Survivor'a katılacağını duyurduğu paylaşımı Instagram'da en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı. 10 milyona vuran yorum sayısı, Instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum oldu.

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ÜNLÜ İSİMLERİ SOLLADI

Ünlü oyuncu hayranları tarafından son postuna yapılan 9.9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez'i ve Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçerek milli gururumuz oldu.

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