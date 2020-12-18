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Survivor Barış ve Nisa aşka geldi! Dikkat çeken detay

18.12.2020 16:18 | Son Güncelleme:
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Survivor Barış ve Nisa aşka geldi! Dikkat çeken detay

Survivor yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu ifşa olmuştu. İfşadan sonra ikili artık aşklarını saklamaz oldu.

Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddiaları sık sık gündeme geldi. Her fırsatta "Nisa benim kardeşim" diyen Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı ile öpüşme görüntüleri ifşa olmuştu.

İfşa videosundan sonra aşklarını gizlemeye bırakan iki eski yarışmacı son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

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Nisa hikayesinden sevgilisiyle el ele olduklarını anları paylaştı. Ancak fotoğrafta Barış'ın elindeki Survivor dövmesi dikkat çekti. Barış'ın böyle bir dövme yaptırması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Barış da Nisa'nın şarkı söylediği anları paylaşarak 'Mutlu' notunu düştü.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
aşk değildir o takılıyolardır.aşk olsa duramazlardı :)
Survivor 2020 de yarışırken "O benim kardeşim" diyordun kardeş kardeşe böyle mi yapar
aşka gelen gelene millet pandemiyş bile tuklamıyor artık

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