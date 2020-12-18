Survivor Barış ve Nisa aşka geldi! Dikkat çeken detay

Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı iddiaları sık sık gündeme geldi. Her fırsatta "Nisa benim kardeşim" diyen Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı ile öpüşme görüntüleri ifşa olmuştu.

İfşa videosundan sonra aşklarını gizlemeye bırakan iki eski yarışmacı son paylaşımlarıyla dikkat çekti.



Nisa hikayesinden sevgilisiyle el ele olduklarını anları paylaştı. Ancak fotoğrafta Barış'ın elindeki Survivor dövmesi dikkat çekti. Barış'ın böyle bir dövme yaptırması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Barış da Nisa'nın şarkı söylediği anları paylaşarak 'Mutlu' notunu düştü.



