Survivor Batuhan Karacakaya hakkında Hakan Hatioğlu'ndan ilginç açıklama: Survivor'dan önce tüyo almak için benimle buluştu

Survivor All Star'da ünlüler takımında yarışan Batuhan ile gönüllülerde mücadele eden Berkan arasında hem oyun alanında hem de konseyde gerginlik yaşanmıştı. Batuhan'ın 'Adam mısın?' ve 'naylon delikanlı' sözleri üzerine ise Acun Ilıcalı'dan uyarı gelmişti.



"MERT DIŞARIDAKİ İLİŞKİLERDE AYARI FAZLA KAÇIRDI"

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapan eski Survivor yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu ilginç açıklamalar yaptı. Programda ilk olarak Mert Öcal'a değinen Hatipoğlu, "Bazı yarışmacılar Survivor'a gitmeden aşırı sosyalleşme peşinde. Onun etkinliğine katılayım, onunla yemek yiyeyim, doğum gününde gideyim derdinde. O zaman ilişkiler cıvıklaşıyor beklenti artıyor. Herkesin şampiyonluk hedefi var. Doğum gününe geldi diye başka birilerini yazmamazlık

yapamam. Mert o sosyalliği seviyor ama ilişkiler adaya öyle gelmez. Mert o ayarı dışarıda fazla kaçırdı" dedi.

"BATUHAN TÜYO ALMAK İÇİN BENİMLE BULUŞMAK İSTEDİ"

Batuhan Karacakaya'nın ise bir önceki dönemde Survivor'a katılmadan önce kendisiyle tanıştığını söyleyen Hatipoğlu, "Batuhan tüyo almak için benimle buluşmak istedi. Araya tanıdık biri girdi, kendisinin de çocukluk arkadaşıymış. 'Seninle tanışmak istiyor' dedi. Biz de buluştuk ve bir kahve içtik. Batuhan'a tavsiyeler verdim. Daha sonra ise o aracı olan kişiyle denk geldiğimizde bana 'Sizi tanıştırdıktan sonra Batuhan bana küstü. 'Sen nasıl Hatipoğlu'nu bağlayamadın?' diye benimle konuşmamaya başladı" ifadelerini kullandı.



