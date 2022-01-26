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Survivor Batuhan'a Furkan Dede'den sert sözler: Senin karşında Acun Ilıcalı var, tarzına dikkat edeceksin

26.01.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da son dokunulmazlık oyununda Berkan ile Batuhan arasında yaşanan gerginlik, ada konseyinde de sürmüştü. Berkan'a önce 'Adam ol' diye bağıran Batuhan konseyde ise 'naylon delikanlı' sözlerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı'nın da konuşmaları nedeniyle uyardığı Batuhan'a Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede'den de tepki geldi. Furkan Dede, Batuhan için "Senin karşında Acun Ilıcalı var. Konuşma tarzına dikkat edeceksin" dedi.

Survivor Batuhan'a Furkan Dede'den sert sözler: Senin karşında Acun Ilıcalı var, tarzına dikkat edeceksin

Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya mücadeleler yaşanmaya devam ediyor. Survivor'da son dokunulmazlık oyununda Berkan ile Batuhan arasında kavga çıkmıştı.

Berkan'ın "Elini indir" demesine Batuhan "İndirmiyorum ne yapacaksın?" diye karşılık verdi.
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İkili arasındaki tartışmanın dozu arttı ve birbirlerinin üzerine yürüdü. Arkadaşları iki yarışmacıyı da sakinleştirmeye çalıştı.
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"NAYLON DELİKANLI"

Konseyde ise Batuhan ve Berkan arasındaki gerilim devam etti. İkili arasında tansiyon yükselirken, Batuhan Berkan'a "Naylon delikanlı" diye bağırdı.

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Berkan ise "Karşımdakine baktığım zaman görüyorum ki ancak sanal alemlerde kavga eder. Normal bir kavganın içinde bulunmamış. Karşısındakine 'adam mısın' denmeyeceğini bilmeyen bir arkadaşım. Sanal klavye delikanlığı için doğru bir yer değil burası" dedi.

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"BU SÖZLER SOKAKTA SÖYLENSE..."

Acun Ilıcalı ise sözlerinden dolayı Batuhan'ı uyardı. Ilıcalı "Tartışmalar olabilir Survivor'da çok açsınız. Belli tartışma dozuna müdahale etmiyorum belli limiti var. Ama bazen ince laflarla ortalık gerilebiliyor. Senin söylediğin 'Adam ol' lafı sokakta konuşulsa ortamı çok gerebilecek bir laf" dedi.

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"KARŞINDA ACUN VAR, TARZINA DİKKAT EDECEKSİN"

Survivor'da yaşanan bu tartışmayı TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra canlı yayınında değerlendiren Furkan Dede, iki ismi de eleştirirken, Batuhan'a ayrı parantez açtı. Furkan Dede, "Sen konseydesin, senin karşında Acun Ilıcalı var. Konuşma tarzına biraz dikkat edeceksin. Berkan ile yaptığın konuşma tarzının aynısını Acun Ilıcalı'ya yapınca olmuyor. Tarzını biraz yüksek perdeden değil de alttan ifade edeceksin" dedi.

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survivor Batuhan Karacakaya Berkan Karabulut
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