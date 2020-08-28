Survivor Berkan Karabulut askere gitmeye hazırlanıyor

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programının final yapmasından sonra yarışmacılar yorgunluklarını atmak için yaz tatili yapmayı seçti. Yaz aylarının son günlerinde ise Survivor’un sevilen isimleri İstanbul’a dönüş yaptı. Tanınırlığını her geçen gün arttıran yarışmacılar sosyal medya hesaplarından özel hayatlarına dair paylaşım yapmayı sürdürüyor. Özel hayatı yakından takip edilen isimlerden birini de Berkan Karabulut oluşturdu.

Galataport’ta yapılan Survivor yarı finalinin öncesinde Dominik Cumhuriyeti’nde elenen son isim olan Berkan Karabulut yeni bir serüvene adım atmaya hazırlanıyor. Survivor yarışması için 4 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Berkan Karabulut sosyal medya hesabından askere gideceğini açıkladı. Askerliğini bedelli olarak yapacak olan Survivor Berkan, yarışma süresince uzattığı saçlarını da kestirmek için gün sayıyor.

‘SANMAYIN Kİ YERİMİZDE SAYIYORUZ’



Survivor yarışmasından sonra büyük bir hayran kitlesine kavuşan Berkan Karabulut önceki günlerde kendisine ait Yotube kanalını açtığını duyurmuştu. Berkan Karabulut’un ilk videosunun konusunu ise Survivor yarışmasına katılma macerası oluşturdu. Berkan Karabulut’un ikinci videosu ise askerlik sürecine hazırlık aşamalarından oluşacak.

Sosyal medya hesabından askere gideceğini söyleyen Survivor Berkan askerlik hazırlıklarını tamamlamak için kız arkadaşı Lale Onuk ile birlikte alışverişe çıktı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Survivor Berkan yayınladığı hikayesinde, “Sanmayın ki olduğumuz yerde duruyoruz. Sizler için üretmeye devam ediyoruz. Babako askere gidiyor” ifadelerini kullandı.

