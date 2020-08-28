MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Berkan Karabulut askere gitmeye hazırlanıyor

Survivor Berkan Karabulut askere gitmeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 11:15 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasından sonra popülerliğe kavuşan Berkan Karabulut ikinci macerasına hazırlanıyor. Askere gidecek olan Survivor Berkan, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.

Survivor Berkan Karabulut askere gitmeye hazırlanıyor

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programının final yapmasından sonra yarışmacılar yorgunluklarını atmak için yaz tatili yapmayı seçti. Yaz aylarının son günlerinde ise Survivor’un sevilen isimleri İstanbul’a dönüş yaptı. Tanınırlığını her geçen gün arttıran yarışmacılar sosyal medya hesaplarından özel hayatlarına dair paylaşım yapmayı sürdürüyor. Özel hayatı yakından takip edilen isimlerden birini de Berkan Karabulut oluşturdu.
Galataport’ta yapılan Survivor yarı finalinin öncesinde Dominik Cumhuriyeti’nde elenen son isim olan Berkan Karabulut yeni bir serüvene adım atmaya hazırlanıyor. Survivor yarışması için 4 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Berkan Karabulut sosyal medya hesabından askere gideceğini açıkladı. Askerliğini bedelli olarak yapacak olan Survivor Berkan, yarışma süresince uzattığı saçlarını da kestirmek için gün sayıyor.

‘SANMAYIN Kİ YERİMİZDE SAYIYORUZ’

berkan karabulut
Survivor yarışmasından sonra büyük bir hayran kitlesine kavuşan Berkan Karabulut önceki günlerde kendisine ait Yotube kanalını açtığını duyurmuştu. Berkan Karabulut’un ilk videosunun konusunu ise Survivor yarışmasına katılma macerası oluşturdu. Berkan Karabulut’un ikinci videosu ise askerlik sürecine hazırlık aşamalarından oluşacak.
Sosyal medya hesabından askere gideceğini söyleyen Survivor Berkan askerlik hazırlıklarını tamamlamak için kız arkadaşı Lale Onuk ile birlikte alışverişe çıktı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Survivor Berkan yayınladığı hikayesinde, “Sanmayın ki olduğumuz yerde duruyoruz. Sizler için üretmeye devam ediyoruz. Babako askere gidiyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!Öğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!
Olay sözler! 'Yaptıklarını çocuğa bağlamasın!'Olay sözler! 'Yaptıklarını çocuğa bağlamasın!'
Game of Thrones’un devam dizisi House of Dragon ile ilgili yeni detaylar!Game of Thrones’un devam dizisi House of Dragon ile ilgili yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fatih Terim adeta çıldırdı! İşte nedeni...
Fatih Terim adeta çıldırdı! İşte nedeni...
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini terk edip genç sevgilisine giden Megan Fox isyan etti
Genç sevgili bulup kocasını terk etmişti! İsyan etti
'Adımı deli Müjde’ye çıkardım' demişti! Müjde Ar bu kez CİMER'e şikayet etti
Pes etmiyor! 'Adımı deli Müjde’ye çıkardım'
Ebru Şallı ve Gonca Derin arasında sular durulmuyor
Olay sözler! 'Yaptıklarını çocuğa bağlamasın!'
Türkücü Ceylan makyajsız yakalandı! Ceylan'ın paylaşımlarıyla makyajsız hali arasındaki fark olay oldu
Değişiminden sonra makyajsız hali olay oldu! Bambaşka...
Survivor eski yarışmacısı Ezgi Avcı koronavirüs dinlemedi! Madrid’e uçtu
Korona demedi Madrid'e uçtu! 'Yeni bir macera...'
Karolina Kurkova bardak çektirip paylaştı
Ünlü model bardak çektirip paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.