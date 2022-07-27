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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk mayolu pozlarıyla kasıp kavurdu! "Fiziğin harika"

27.07.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, Instagram paylaşımlarıyla resmen büyülüyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken güzel isim, son olarak mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Lale Onuk'un paylaşımlarına adeta beğeni yağdı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk mayolu pozlarıyla kasıp kavurdu! "Fiziğin harika"

Survivor yarışmacılarından Berkan Karabulut'la uzun bir süredir ilişkisi bulunan Lale Onuk, adeta bir fenomen haline geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini mest eden Lale Onuk'un mayolu pozları büyüledi.

MAYOLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Survivor 2022 All Star yarışmasının bitmesinin ardından sevgilisi Berkan Karabulut'a kavuşan Lale Onuk, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Son olarak sevgilisiyle çıktığı tatilden mayolu pozlarını paylaşan güzel isme beğeni ve yorum yağdı.

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Muhteşem güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken Lale Onuk'un bu pozlarına takipçileri, "Sen gerçek misin?" ve "Fiziğin harika" şeklinde yorumlar yaptı.

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AŞK TAZELEDİLER

Son olarak sevgilisi Berkan Karabulut'la yeni bir pozunu paylaşan Lale Onuk güzelliğiyle dikkat çekti.

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Aşk tazeleyen ikili birlikte poz verdi. Lale Onuk siyah bikinisiyle verdiği pozla dikkat çekti. Güzel ismin fiziği adeta büyüledi.

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Berkan Karabulut Instagram survivor berkan
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