Survivor Berkan Karabulut’un yeni imajında sevgilisinin parmağı çıktı

Survivor 2020 programına sonradan dahil olmasına rağmen çeyrek finale kalmayı başaran Berkan Karabulut sezonu dördüncü olarak tamamlamıştı. Dominik Cumhuriyeti’nde en son elenen yarışmacı olan Survivor Berkan İstanbul’da yapılan yarı finali ve büyük finali seyirciler arasından izlemişti.

Survivor yarışmasının fiziken ve psikolojik yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk ile Çeşme tatile çıkmıştı. Çifte sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever eşlik etmişti. Yaz tatilini sona erdiren ikili İstanbul’a dönmüştü.

ASKER TIRAŞI OLDU



Survivor Berkan İstanbul’a döndükten sosyal medya üzerinden bedelli askerliğe gideceğini açıkladı. Askerlik hazırlıklarını tamamlayan Survivor Berkan aylar sonra ilk kez berber koltuğuna oturdu. Yarışma süresince uzattığı saçlarını kestiren Berkan Karabulut, top sakal bırakmayı seçti. Kısa saçlarına bir türlü alışamayan Berkan Karabulut yeni imajında sevgilisi Lale Onuk’un parmağı olduğunu söyledi.