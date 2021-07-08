Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk dudak dudağa

Survivor 2020'de dikkat çeken isimlerden biri de Berkan Karabulut idi. Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Berkan Karabulut sevgilisiyle pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son günlerde Survivor All Star'a gideceği iddia edilen Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk ile soluğu Zeynep Bastık'ın düğününde aldı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ünlü çift düğünde romantik anlar yaşadı.

Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un herkesin içinde dudak dudağa hali sosyal medyaya da yansıdı.

Survivor Berkan'ın bu halini gören hayranları "Evlenin artık" yorumları yağdırdı.

