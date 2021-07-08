MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk dudak dudağa

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk dudak dudağa

08.07.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk, Zeynep Bastık'ın düğününe gitti. Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un dudak dudağa pozu gündem oldu.

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk dudak dudağa

Survivor 2020'de dikkat çeken isimlerden biri de Berkan Karabulut idi. Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Berkan Karabulut sevgilisiyle pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son günlerde Survivor All Star'a gideceği iddia edilen Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk ile soluğu Zeynep Bastık'ın düğününde aldı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ünlü çift düğünde romantik anlar yaşadı.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendiZeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un herkesin içinde dudak dudağa hali sosyal medyaya da yansıdı.

eaeae

Survivor Berkan'ın bu halini gören hayranları "Evlenin artık" yorumları yağdırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Michael Jackson'ın koruması seneler sonra açıkladı! "Çocuk istismarı iddiaları..."Michael Jackson'ın koruması seneler sonra açıkladı! "Çocuk istismarı iddiaları..."
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Yakışıklı oyuncu evlendi! Oynamaktan yorulmadılarYakışıklı oyuncu evlendi! Oynamaktan yorulmadılar
Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut Zeynep Bastık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Edep haya kaLmamış... Öpüşerek resim payLaşımı nedir. ?? Eyyyyy karşı çıkanLar.. çoLuk cocugunuza güzeL örnek mi bunLar.. ? Sesiniz çıkmıyor ??
adam işini görüyor zaten niye evlensin ki?. edep mı kalmış haya mı kalmış zina almış başını gidiyor Allah ıslah etsin ne diyelim..
hiç utanmada yok arkadaş

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Muayenehaneyi paylaşamayan iki doktor birbirini darbetti

Muayenehaneyi paylaşamayan iki doktor birbirini darbetti

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper minisiyle kalça dansı yaptı

Süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Önce yüzük sonra Meedo geldi! İşte o görüntü

Önce yüzük sonra Meedo geldi! İşte o görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.