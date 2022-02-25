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Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?

25.02.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor birleşme partisi tarihi yarışmacının sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Survivor'da yeni bir dönemin başladığını duyurarak birleşme partisine ilişkin detayları aktarmıştı. Peki Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak? İşte Survivor birleşme partisi ile ilgili ayrıntılar...

Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?

Survivor birleşme partisi ne zaman? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en zor yarışması Survivor'da yeni bir dönem başlıyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde konseyde haftada 2 eleme olacağını duyurarak birleşme partisine ilişkin detayları paylaşmıştı. Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Survivor birleşme partisi ile ilgili detaylar haberimizde.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı, Survivor'da yeni bir dönemin başladığını resmen duyurdu. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre; birleşme partisine iki takımda 11 yarışmacı olmak üzere toplamda 22 yarışmacı katılacak. Birleşme Partisi Mart ayının son haftası yapılacak. Hızlı eleme dönemi başlayacak.

Haftada iki eleme olacak. Üç hafta içerisinde 6 yarışmacı elenecek. Böylelikle Survivor 2022 All Star'ın asıl kadroları ortaya çıkacak.

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ HANGİ GÜN YAPILACAK?

Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak."

Survivor 2022 birleşme partisinde ünlü pop şarkıcısı Edis sahne alacak. Öte yandan bir uçak dolusu seyirci de adaya gelecek.

Birleşme partisinin Mart ayının son haftası olacağı aktarıldı.

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TV8 survivor
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