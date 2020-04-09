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Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da takımlar değişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 01:09 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de önümüzdeki haftadan itibaren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Survivor'da her yıl klasik haline gelen birleşme partisinde büyük bir sürpriz yaşanacağını Acun Ilıcalı duyurdu. Peki Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman olacak? Survivor'da ünlüler ve gönüllüler adaları ne zaman birleşecek. Survivor'da birleşmeden sonra takımların da değişecek. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları.

Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da takımlar değişiyor

Survivor Panorama canlı yayınına bağlanan Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Hakan Hatipoğlu'nun sorusu üzerine Acun Ilıcalı merak edilen bir detayı açıkladı ve birleşme partisinden sonra takımların kesinlikle değişeceğini belirtti.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte Ünlüler ve gönüllüler, takım halinde yarışırken şimdi bireysel olarak sınav verecek.

SURVIVOR 2020 BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?

Acun Ilıcalı, ekrana gelen Survivor ada konseyinde birleşme partisinde neler olacağını açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında kilo tahmini oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını şarkı yarışmasında gösterecekler.

" BÜYÜK BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

Birleşme partisinde, dünya yarışma tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Ilıcalı, “Büyük bir sürprimiz var ve burada ilk defa açıklıyorum. Tarık Sezer orkestrasına evinden çaldıracağız. Tüm enstrüman çalan arkadaşlarımız kendi evlerinden çalacak. Müzik Dominik’e öyle gelecek. Cengiz’in komşularına sesleniyorum, idare edin lütfen” diyerek bombayı patlattı.

Ilıcalı birleşme partisinin sistemini ise şöyle anlattı, “Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprimiz var.”

TAKIMLAR DEĞİŞİYOR

Takımların eşit olmadığını söyleyen Ilıcalı, “Takımlar karışacak. Çünkü eşit olduğunu düşünmüyoruz ve karıştıracağız. Takımların denk olması gerekir ki, kimsenin hakkını yemeyelim. Takımların karışması lazım ve karışacak. Birleşmeden sonra karıştıracağız” bilgisini verdi.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE OLACAK?

Yarışma hakkında gelen sorulardan biri de, Survivor finalinin nerede yapılacağı oldu. Şu anda bu sorunun yanıtını kendisinin de bilmediğini söyleyen Ilıcalı, “Finalin nerede olacağını şu an bilmiyorum. Ama gönlüm Türkiye’den yana” dedi.

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