Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da takımlar değişiyor

Acun Ilıcalı, ekrana gelen Survivor ada konseyinde birleşme partisinde neler olacağını açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında kilo tahmini oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını şarkı yarışmasında gösterecekler.

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte Ünlüler ve gönüllüler, takım halinde yarışırken şimdi bireysel olarak sınav verecek.

" BÜYÜK BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

Birleşme partisinde, dünya yarışma tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Ilıcalı, “Büyük bir sürprimiz var ve burada ilk defa açıklıyorum. Tarık Sezer orkestrasına evinden çaldıracağız. Tüm enstrüman çalan arkadaşlarımız kendi evlerinden çalacak. Müzik Dominik’e öyle gelecek. Cengiz’in komşularına sesleniyorum, idare edin lütfen” diyerek bombayı patlattı.

Ilıcalı birleşme partisinin sistemini ise şöyle anlattı, “Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprimiz var.”

TAKIMLAR DEĞİŞİYOR

Takımların eşit olmadığını söyleyen Ilıcalı, “Takımlar karışacak. Çünkü eşit olduğunu düşünmüyoruz ve karıştıracağız. Takımların denk olması gerekir ki, kimsenin hakkını yemeyelim. Takımların karışması lazım ve karışacak. Birleşmeden sonra karıştıracağız” bilgisini verdi.

SURVIVOR FİNALİ NEREDE OLACAK?

Yarışma hakkında gelen sorulardan biri de, Survivor finalinin nerede yapılacağı oldu. Şu anda bu sorunun yanıtını kendisinin de bilmediğini söyleyen Ilıcalı, “Finalin nerede olacağını şu an bilmiyorum. Ama gönlüm Türkiye’den yana” dedi.

