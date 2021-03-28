Survivor birleşme partisine kimler katılacak?

Survivor 2021’de birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisi ilk gününde iki farklı yarışma vardı. Survivor’da önce futbol maçı heyecanı sonrasında ise annelerinize sorduk oyunları ekrana geldi.

Sercan ve Ardahan’ın dahil olduğu Survivor 2021 yarışmacıları ile Acun Medya arasında müthiş bir futbol maçı oynandı. Peki, bu akşam Survivor 2021 – Acun Medya birleşme partisi futbol maçını kim kazandı? Annelerinize sorduk oyununda neler yaşandı?

SURVİVOR’DA ANNELERİNİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam birleşme partisi başladı. Survivor 2021 yarışmacıların annelerine bazı sorular soruldu. Ve annelerin verdiği cevapları, yarışmacılar tahmin etmeye çalıştı. Yarışmacılar, annelerinin verdiği cevaplar karşısında şaşırdı ve inanamadı. Kahkaha dolu oyunda 16 soru soruldu ve en çok doğru tahmini yapan Poyraz oldu. Ödül olarak kazanan yarışmacı, ailesinden gelen videoyu izleyebilecek. Aynı zamanda ailesine üç akıllı telefon hediye edilecek.

SURVİVOR 2021 – ACUN MEDYA BİRLEŞME PARTİSİ FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de bu akşam birleşme partisi futbol maçı mücadelesi ekrana geldi. Survivor 2021 takımına geçen sezonun yarışmacıların Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş katıldı. Acun Medya takımı, iyi başladığı maçta skoru 2-0 yapmayı başardı. İlk yarısı 2-2 biten maçta goller ardı ardına gelmeye başladı. Acun Medya 7-5 üstünlüğü yakaladı.

BİRLEŞME PARTİSİNE KİMLER KALDI?

Survivor 2021’de birleşme partisine kalan yarışmacılar şöyle;

Ünlüler: Öykü, İlayda, Merve, Melis, Batuhan, İsmail, Çağrı, Doğan, Sergen

Gönüllüler: Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Poyraz, Dora, Steven, Reşat, Berkay

