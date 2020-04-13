MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu! Aşk iddialarının ardından şaşırtan hareket

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu! Aşk iddialarının ardından şaşırtan hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 01:28 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı. Survivor'da aralarında aşk olduğu iddia edilen Sercan ile Nisa arasında birleşme partisi ve şarkı yarışması sırasında ilginç anlar yaşandı.

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu! Aşk iddialarının ardından şaşırtan hareket

Survivor 2020'nin 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde birleşme partisi ekrana geldi. Survivor'da duş alan, saçlarını yaptıran ve birbirinden şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar önce muhteşem bir yemekte buluştu, ardından ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Survivor birleşme partisine aralarındaki aşk iddiaları ortaya atılan Sercan ve Nisa damga vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında samimi anlar yaşandı. Aşkım, Sercan'e elleriyle yemek yedirdi.

EVbBOJxX0AAU9MJ

Aynı şekilde de Nisa, Cemal Can'a elleriyle pasta yedirdi.

s2

Survivor klasiği haline gelen birleşme partisindeki şarkı yarışması sırasında ise aralarındaki yakınlaşmayla dikkatleri çeken Sercan ve Nisa arasında ilginç anlar yaşandı. Survivor'da sahne alan Nisa ve Sercan, diğer yarışmacıların aksine birbirlerine düşük puan verdi. İki yarışmacının da birbirlerine sadece 5'er puan vermeleri sosyal medyada da gündem oldu.

s1


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Ersin Korkut kimdir? İşte Survivor Ersin Korkut’un hayat hikayesiErsin Korkut kimdir? İşte Survivor Ersin Korkut’un hayat hikayesi
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor nisa sercan, survivor birleşme partisi,

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor' iddiası

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor' iddiası

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor 45. yeni bölümde Nisa krizi! Ceza mı alacak? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya uyarı: Bu normal değil

Survivor 45. yeni bölümde Nisa krizi! Ceza mı alacak? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya uyarı: Bu normal değil

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye aşk sorusu: Bazı kokular alıyorum

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye aşk sorusu: Bazı kokular alıyorum

Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2020 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

Survivor Gizem Birdan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Survivor Gizem Birdan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli? İşte Gizem Birdan'ın hayat hikayesi

Ersin Korkut kimdir? İşte Survivor Ersin Korkut’un hayat hikayesi

Ersin Korkut kimdir? İşte Survivor Ersin Korkut’un hayat hikayesi

Survivor Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

Survivor Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.