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Survivor bu hafta kim elendi? 3 Mayıs Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

04.05.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı, binlerce izleyici tarafından merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan 4 dokunulmazlık oyunu sonrasında 4 yarışmacı eleme adayı olarak belirlenmişti. Barış, Ayşe, Evrim ve Sude'nin yer aldığı eleme potasının SMS sonuçları dün akşam açıklandı ve Survivor'da elenen isim belli oldu. Peki, Survivor bu hafta kim elendi? 3 Mayıs Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor bu hafta kim elendi? 3 Mayıs Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor'da bu haftanın elenen ismi belli oldu. Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2022'de bu hafta Barış, Sude, Evrim ve Ayşe eleme potasında yer alan isimlerdi. Dün akşam yapılan eleme konseyi sonrasında SMS sonuçları açıklandı ve Survivor'da elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladığı anda herkes adeta şoke oldu. Peki, Survivor bu hafta kim elendi? 3 Mayıs Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim gerçekleşen konsey sonrasında belli oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan 4 dokunulmazlık oyununun 3'ünü gönüllüler, 1'ini ise ünlüler takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımında Evrim ilk eleme adayı olurken, ünlüler takımından ise Barış, Sude ve Ayşe eleme adayı olarak belirlendi. 4 eleme adayı arasında yapılan SMS oylaması sonucu dün Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Böylelik Survivor'da bu hafta rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu.

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"BÜYÜK BİR HATA YAPTIM"

Elenmesinin ardından konuşan Barış, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.

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SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk ödül yarışında, ünlüler ve gönüllüler kıran kırana mücadele verdi. Haftanın ödül oyununda ödül ise pizza sofrası oldu. Kazanan takım enfes bir sofrada karnını doyuracak.

Ünlüler takımı kadınlar mücadelesinde 8-5 oyunu aldı. Erkekler yarışını da gönüllüler 8-0 aldı ve oyun en iyiler turuna kaldı. En iyilerde kazanan 3-1 gönüllüler oldu.

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survivor Barış Murat Yağcı
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