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Survivor Cemal Can'a Nisa'dan doğum günü sürprizi! Yaptığı resmi hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 02:13 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Cemal Can Canseven 25. yaşına girdi. Takım arkadaşı Nisa ise Acun Ilıcalı'dan izin alarak, Cemal Can'a bir hediye verdi. Nisa'nın sürprizi karşısında ise Cemal Can çok duygulandı.

Survivor Cemal Can'a Nisa'dan doğum günü sürprizi! Yaptığı resmi hediye etti

Survivor 2020'de Acun Ilıcalı ve yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yaparak 3 milyonluk dünya rekorunu kırdılar. Ilıcalı da yarışmacılara sürpriz yaparak kutlama partisine götürdü. Partide dj'lik yapan Cemal Can'ın doğum günü olması nedeniyle bir
sürpriz yapıldı.

Acun Ilıcalı daha önce ayrıcalık olmaması için Survivor'da kimsenin doğum gününü kutlamadıklarını ve pasta kesmediklerini açıklamıştı. Ancak parti sırasında bir istisna yaşandı ve pasta kesilmese de Cemal Can'ın doğum günü kutlandı. Cemal Can'ın resmini yapan Nisa ise bunu parti sırasında yakın arkadaşına hediye etti.

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Cemal Can, Nisa'nın hediyesini görünce duygusal anlar yaşadı.

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Nisa'ya sarılarak teşekkür eden Cemal Can, "Hayatımın sonuna kadar saklayacağım bir hediye" dedi.

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