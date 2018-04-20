Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor 2018'in elenen yarışmacısı Cumali Akgül, ayağının tozuyla Survivor panorama'ya katıldı. Survivor ruhunu seyircilere yansıtmak için yarışmadaki kıyafetleriyle canlı yayına geldiğini söyleyen Cumali, Survivor 2018'de yaşadıklarını anlattı.

'DOĞRU GELDİM AMA YANLIŞ ZAMANDA YÜRÜDÜM'

Survivor için Iğdır'dan yürüyerek İstanbul'a gelen Cumali Akgül, Survivor Panorama programında yanlış zamanda yürüdüğünü söyledi. Cumali, 'Ben gerçekten sustum ve cevabımı verecek Anadolu halkı vardı, Acun ağabey vardı, onlar çok şükür verdi. Fazla polemiğe girmek istemedim. Beni performansım için göndermek istediler.

Benim performansım düşüktü ve onun kurbanı oldum. Ben Survivor'a doğru geldim ama yanlış zamanda yürüdüm. Keşke All Star'a karşı değil de normak Ünlüler'e karşı yürüseydim. İşte o zaman beni karşıya göndermek için diretmezlerdi.

'BENİ GÖNDERMEK İSTEYEN KEMİK KADRO...'

Survivor Panorama'ya konuk olan Cumali Akgül, Survivor'da kırgın olduğu bazı yarışmacıların olduğunu söyledi. Yarışmada 3 isme kırgın olduğunu söyleyen Cumali, 'Adımı yazanlara kırgın değilim herkes isim yazabilir en doğal hakkıdır. Ama parmakla gösterilmek hoşuma gitmedi, ismini vermek istemiyorum. Nagihan dobracı biri olduğu ve çabuk gaza gelebilen birisi. Beni karşıya göndermek isteyen kemik kadro Birsen, Anıl ve Nagihan Benim hakkımda konuşulduğumu biliyordum ama beni göndermek istediklerini konseyde öğrendim.Hakan, Anıl ve Funda beni karşıya göndermek istemediler.' şeklinde konuştu.