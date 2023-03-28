Survivor'da 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi belli oldu yarışmacılar çıldırdı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bu akşamki Survivor birleşme partisinin çok farklı olacağını söylemişti. Survivor'ın klaikleşmiş oyunlarından olan 'Arkadaşına Sorduk'ta eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacılara farklı farklı sorular sorulup arkadaşlarından cevaplar alındı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Kendilerine yöneltilen sorulara arkadaşlarının cevabı, yarışmacılara sayı kazandırdı. Nefise'nin arkadaşına takılan Acun Ilıcalı, " siz galiba ikiniz iyi anlaşıp başkalarıyla kavga ediyorsunuz" dedi, izleyicileri kırdı geçirdi.

Yarışmacıların, sorulara yanlış cevaplar veren arkadaşlarına söyledikleri de izleyiciyi ayrıca eğlendirdi. Ketçap- mayonez sorusunu bilemeyen arkadaşına Yusuf, "Arkadaşlığımız bitti" dedi, yarışmacılar gülmekten kendini alamadı.

1 MİLYON TL MAVİ TAKIMIN!

Bu akşamki büyük ödül olan 1 milyon TL, kıyasıya geçen yarışanın sonunda mavi takımın oldu. Yarışmacılar büyük ödülü kendi aralarında bölüşecekler.

Yeni karılan takımlarda farklı yarışmacılar bulunuyor. Mavi takımda yarışacak olan yarışmacılar Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Cansu, Halil, Kardelen ve Alper oldu. Büyük ödülü de bu isimler kazandı.

"DOSTLUK ŞAMPİYONU"

Survivor'da bu akşam en çok konuşulan ikili Merve ve geçmiş dönem Survivor yarışmacısı olan Aleyna Çalışkan oldu. Aleyna ve Merve, sorulan soruların tümüne doğru yanıt verdi.

Gecenin sonunda Acun Ilıcalı bu başarılı ikili için "Gecenin dostluk şampiyonu. Maşallah hiç fire vermediler" dedi.

GECENİN SINAVI

Kardelen ve arkadaşı Bahar ise en az doğru cevap veren ikili oldular. 11 sorudan yalnızca 4 tanesini doğru bilen ikiliye Acun Ilıcalı sık sık takıldı.

Ilıcalı, "O orda beyin sarsıntısı geçirmiş galiba" diyen Bahar'a " Sen Kardelen gelince beyin sarsıntısı geçirme de " dedi.



