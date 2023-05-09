Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs Survivor'da kim hangi takım kazandı? İşte eleme potasındaki isimler!

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler merak konusu oldu. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu yapıldı. Ünlüler ile gönüllüler takımının yarışmacıları hem ödülü kazanmak hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya mücadele verdi. İşte 9 Mayıs Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 9 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla beklendi. Oyunu kazanan dokunulmazlıkla birlikte ödülün de sahibi olacak.

9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler Takımı oldu.

Kazanan takım muhteşem bir yemek ve eğlence dolu dakikaların sahibi oldu.

SURVİVOR 9 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümlerde eleme potasına giden isimler Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu olmuştu. Yapılan SMS oylaması sonucu Barış adaya veda etti.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan sonra ilk eleme adayı Ertuğ olurken, konsey sonrası ikinci eleme adayı Buse Plan ve üçüncü eleme adayı ise Kürşat olmuştu.

Haftanın 4. ve son eleme adayı Gönüllüler Takımı'ndan 3 oy ile Asena oldu.



