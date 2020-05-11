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Survivor'da Acun'dan ödül oyunu sürprizi! Dünyanın en büyük sirki geliyor! Survivor 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 03:21 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın en büyük ödülü için parkura çıkacak. Ödülü açıklayan Acun Ilıcalı, kazanan takımın, dünyanın en önemli sirki olan Cirque du Soleil gösterisini izleyeceklerini açıkladı.

Survivor'da Acun'dan ödül oyunu sürprizi! Dünyanın en büyük sirki geliyor! Survivor 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020 yarışması 73. yeni bölümüyle 11 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Survivor'da bu haftaki büyük ödül oyununda kazanan takımı ise büyük bir sürpriz bekliyor.

Ödül oyunu öncesinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Kazanan takımı alıyoruz malikaneye götürüyoruz. Kim kazanırsa 70'ler
partisi yapacak. Dünyanın en önemli sirki Cirque du Soleil gelecek ve sizler için şov yapacak" dedi. Yarışmacılar ise ödülü duyunca büyük sevinç yaşadı.

Survivor yeni bölümde, gönüllüler takımından Berkan ile Evrim arasındaki tartışmalar da devam ediyor. Berkan'ın Evrim'e "Şu surata baktığın zaman samimiyetsizin kim olduğunu görüyorsun" sözleri dikkat çekiyor.

"BUNDAN SONRA YOLUMA YALNIZ DEVAM EDECEĞİM"

Diğer yandan ise ünlüler takımındaki oylamada eleme adayı gösterilen Mert takım arkadaşlarına rest çekiyor. Mert Öcal, "Benim konseyde haberim olmadan adımın çıkarılması sinsiliktir. Başarısız kadrolaşma sana zarar. Bundan sonra yoluma yalnız devam edeceğim. Benim için Survivor yeni başlıyor" diyerek takım arkadaşlarından ayrı bir yol izleyeceğini açıklıyor.

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