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Survivor'da Acun'dan Yasin ile kavga eden Ardahan'a uyarı: Ağzından çıkan bazı kelimelerde sıkıntı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 02:14 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 10 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunu sonrası Ardahan mavi takım kaptanı olmaya hak kazanırken, Acun Ilıcalı ise Yasin ile aralarında kavgaya dikkat çekti. Ilıcalı, Ardahan'ı "Senin ağzından çıkan bazı kelimelerde de sıkıntı var" sözleriyle uyardı.

Survivor'da Acun'dan Yasin ile kavga eden Ardahan'a uyarı: Ağzından çıkan bazı kelimelerde sıkıntı var

Survivor 2020'nin son bölümündeki kaptanlık oyunu sırasında, yakın arkadaş olan Yasin ve Ardahan arasında kavga çıktı. İkili oyun alanında birbirlerine ağır sözler ederek kapıştı. Ardahan ve Yasin'i takım arkadaşları zor ayırdı. Ancak takım kaptanı olan Ardahan, kavgaya rağmen Yasin'i takımına seçti.

Konseyde Ardahan ile konuşan Acun Ilıcalı, kaptanlık oyunu sırasında birbirine girdikleri Yasin'in kendisini tebrik etmesi konusuna ve parkurdaki kavga sonrası söylediği sözlere değindi. Ilıcalı, "Sen ilk defa böyle bir olayın içinde oldun. Senin ağzından çıkan bazı kelimelerde de sıkıntı var. Maşallah yani duymadığım laflar da var. Birkaç tane enteresan derin laflar var" sözleriyle Ardahan'ı uyardı.

Ardahan ise bu sözlere karşılık "Dominik'in havasından stresinden oldu. İstem dışı oldu. Aslında o sözleri söylemiyorduk. Bir daha öyle bir şey olmaz" cevabını verdi.

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