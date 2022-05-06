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Survivor'da Adem, Ogeday ve Berkan birbirine girdi! Murat Ceylan çığlık atarak susturdu

06.05.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Adaya veda eden son isim Barış Murat Yağcı olmuştu. Yarışmacılar elenmemek için dokunulmazlık oyununu kazanmaya ve eleme adayının karşı takımdan çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Bu akşam Adem-Ogeday-Berkan kapışması Survivor'da ipleri iyice gerdi.

Survivor'da Adem, Ogeday ve Berkan birbirine girdi! Murat Ceylan çığlık atarak susturdu

Survivor'un 6 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Birbirinden hırslı iki takım sahada mücadele verirken erkekler arasındaki yaşanan tartışma geceye damga vurdu. Ogeday'ın, "Bu sene herkes kalbinin ekmeğini yiyecek" sözünden başlayan tartışma, iki takımı birbirine soktu.

ADEM-OGEDAY-BERKAN ÜÇLÜSÜ BİRBİRİNE GİRDİ

Dokunulmazlık oyununda Ogeday ile Adem yarıştı. Zorlu parkurun sonucunda atışları doğru yapan Ogeday, rakibi Adem'i yenince "Bu sene herkes kalbinin ekmeğini yiyecek" diye bağırdı. Adem, "Sende yiyeceksin merak etme herkes görecek" dedi. Sonrasında, "Tek tek hepiniz gelin merak etmeyin" deyince ortalık karıştı. Karşı takım yarışmacısı Berkan, "Niye içine konuşuyorsun sesli konuş" diyerek tartışmaya dahil oldu.

"ÇEREZ NİYETİNE YERİM SENİ"

Birbirini dinlemeyen iki taraf tartışmasını sürdürdü. "Çerez niyetine yerim seni" diyen Adem'e Berkan, "Hadi ya ne yiyorsun sen?" diyerek, "Sen hiç boşnak böreği yedin mi?" dedi.

Survivor'da Adem-Ogeday-Berkan üçlüsü birbirine girdi! Murat Ceylan çığlık atarak susturdu

Berkan'ın Adem'e, "İçine konuşuyorsun" demesi üzerine Atakan da olaya dahil olarak, "O hep içine konuşur ben konuşturacağım onu" dedi. Tartışma devam ederken Adem Avatar Atakan'ı kastederek, "Sizin komutlarınızı veren ben değilim" dedi.

"BU ADAM OLMASA BİR HİÇSİN"

Sunucu Murat Ceylan'ın uyarılarına aldırış etmeyen Adem ile Ogeday tartışmaya devam edince Murat Ceylan iki tarafı da, "Yeter!" diye bağırarak susturdu.

Survivor'da Adem, Ogeday ve Berkan birbirine girdi! Murat Ceylan çığlık atarak susturdu

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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