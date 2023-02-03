MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor’da Ampute Milli Takım’da yarışan Barış Telli’ye büyük saygısızlık! Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor’da Ampute Milli Takım’da yarışan Barış Telli’ye büyük saygısızlık! Sosyal medya ayağa kalktı

03.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 yarışmacıları dün akşam erzak oyununda kıran kırana mücadele ettiler. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Ünlüler Takımı yarışmacılarından olan Ampute Milli Takımı’nda yer alan Barış Telli’ye yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Survivor’da Ampute Milli Takım’da yarışan Barış Telli’ye büyük saygısızlık! Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Barış Telli, performans ve konuşmaları ile dikkat çeken isimlerden biri. Küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden yarışmacıya takım arkadaşları Halil ve Aysu’nun yaptığı saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü.
telli

NASIL OLSA YENİLECEKSİN İMASI

Aysu ve Halil'in Barış Telli’ye nasıl olsa yenileceği için ona göre seçim yapması gerektiğini ima etmesinin ardından Telli bu yoruma üzüldüğünü dile getirdi.

bbb

"FARKLI ŞEYLER DÖNÜYOR"

Aziz "Ben senin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Seninle ben denk bile olmayabilirim yani." dedi.
Barış ise, "Farklı şeyler dönmeye başladı. Bizde de farklı şeyler dönüyor." açıklamasında bulundu.

aziz

“SİZE YAZIKLAR OLSUN”

Survivor izleyicileri “Halil ve Aysu size yazıklar olsun. Barış'ın sizi eleyeceği günü dört gözle beklicem.”, “Barış kardeşimizi bugün üzdüler ya. İsterse oyunu ünlüler kazansın. Umrumda değil”, “Barış Telli’ye yapılan haksızlık”, “Aysu ve Halil, Barış mükemmel yarışıyor, siz ikişer bacağınızla gidin kumda oynayın”, “Kimse Barış'a hele hele onun mücadelesine saygısızlık yapamaz.” yorumunda bulundular.

aysu-halil

“SİZ VİDEO ÇEKERKEN O ADAM MİLLİ BAŞARILAR GETİRİYORDU”

Dikkat çeken bir diğer yorum ise “Barış bu yarışmada bu kadar başarılı azimli ilerlerken kendi takım arkadaşları tarafından gördüğü muameleye nasıl üzüldü. Yazık size Aysu ve Halil. Barış'a da helal olsun güzel savundu kendini. O eleştirdikleri Aziz bile ne kadar saygılı davrandı Barış'a "abi sen güçlüsün yanlış algı yapıyorlar" dedi. Barış size fazla gelir. Siz video çekerken o adam Türkiye'ye milli başarılar getiriyordu” oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayranlarını mest etti! "Herkes kendine gelsin"Hayranlarını mest etti! "Herkes kendine gelsin"
İki diskalifiye birden! Nedeni pes dedirttiİki diskalifiye birden! Nedeni pes dedirtti
İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...
Anahtar Kelimeler:
Barış Telli survivor barış ele

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Yürüyen merdivende feci olay! Hayatını kaybetti

Yürüyen merdivende feci olay! Hayatını kaybetti

Canlı yayındaki ilginç anlara gönderme! Şahan'ın videosu olay oldu

Canlı yayındaki ilginç anlara gönderme! Şahan'ın videosu olay oldu

Mert Hakan Yandaş'tan Adana Demirspor maçı sonrası olay paylaşım

Mert Hakan Yandaş'tan Adana Demirspor maçı sonrası olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.