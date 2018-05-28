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Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 02:36 | Son Güncelleme

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem'e 'Yunan takımından senden hoşlanan birisi var' açıklaması olay oldu. Kavgaların ve dokunulmazlık geriliminin arasında 'Survivor'da aşk' yarışma gündemine bomba gibi düştü! Acun Medya'nın Yunanistan için çektiği Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparo'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını Acun Ilıcalı ortaya çıkardı. Survivor konseydeki bu aşk açıklaması herkesi güldürdü. Peki Hilmi Cem'den hoşlanan Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'ın 27 Mayıs Pazar yayınlana ve kavgaların eksik olmadığı son bölümde herkesi gülümseten bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde Hilmi Cem'e sürpriz bir açıklama yaptı. Acun Medya'nın Yunanistan'da reyting rekorları kıran prodüksiyonu 'Survivor Yunanistan'da mücadele eden Rodanthi Kaparo'nun Hilmi Cem'den hoşlandığı ortaya çıktı.

'Yunan takımından senden hoşlanan birisi var' sözüyle başlayan Ilıcalı'nın açıklamaları herkesi kahkahaya boğdu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki aşk olayını anlatarak, "Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş.Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu.

  1. soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı. Sen dikkat etmiş olamazsın belki sen de görmüşsündür. Yakında yeniden Yunanistan ile oyun oynacağız. Bu konuyu biz sonra konuşacağız seninle. O oyunda sen de görmüş olursun. İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanti. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa' şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri karşısında ise Hilmi Cem kahkahalara boğuldu. Utandığı görülen başarılı yarışmacı sadece 'Kim acaba pek hatırlamıyorum' diyebildi.

SURVİVOR YUNANİSTAN RODANTHİ KAPARO KİM?
Rodanthi Kandiye Girit'ten geldi ve Markopoulo'da yaşıyor. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde eğitim gördü ve ritimle 15 gçeirdiyse de eğitirken eğitir. 1 yıllık pistte yer aldı. Dansı seviyor.

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