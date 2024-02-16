Survivor'da Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı hareket tepki çekti! "Aşırı derecede..."

Tv8'in fenomen yarışma programı Survivor'da heyecan hiç bitmiyor. Yarışmanın neredeyse her bölümü büyük yankı uyandırıyor.

Olayların bitmediği yarışmada bu kez Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı el hareketi çok konuşuldu.

ELİNİ HIZLICA ÇEKTİ

Beraber oyuna çıkan Aysu ve Hilmi Cem kendi alanlarına yürürlerken, Aysu elini Hilmi Cem'e uzatırken Hilmi Cem de karşılık vererek elini Aysu'ya uzattı. Tam ellerini tokalaştıracakları sırada Aysu hızlıca elini çekti.

Aysu'nun hareketi saygısızlık olarak nitelendirilirken, o anlara tepki yağdı. Survivor hayranları Aysu'nun hareketiyle ilgili "Aşırı derecede iticisin", "Yapmacık ve rahatsız edicisin","Böyle yapınca komik olduğunu sanıyor" gibi yorumlar yaptı.







