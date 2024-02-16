MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı hareket tepki çekti! "Aşırı derecede..."

Survivor'da Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı hareket tepki çekti! "Aşırı derecede..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 13:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın tüm bölümleri heyecanla izleniyor, yarışmada tansiyon bir türlü düşmüyor. Yarışmada Aysu'nun yaptığı bir hareket dikkat çekti. Hilmi Cem'le oyuna çıkan Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı el hareketine izleyicilerden tepki geldi.

Survivor'da Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı hareket tepki çekti! "Aşırı derecede..."

Tv8'in fenomen yarışma programı Survivor'da heyecan hiç bitmiyor. Yarışmanın neredeyse her bölümü büyük yankı uyandırıyor.

Olayların bitmediği yarışmada bu kez Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı el hareketi çok konuşuldu.

survivor 5

ELİNİ HIZLICA ÇEKTİ

Beraber oyuna çıkan Aysu ve Hilmi Cem kendi alanlarına yürürlerken, Aysu elini Hilmi Cem'e uzatırken Hilmi Cem de karşılık vererek elini Aysu'ya uzattı. Tam ellerini tokalaştıracakları sırada Aysu hızlıca elini çekti.

hilmicem -aysu

Aysu'nun hareketi saygısızlık olarak nitelendirilirken, o anlara tepki yağdı. Survivor hayranları Aysu'nun hareketiyle ilgili "Aşırı derecede iticisin", "Yapmacık ve rahatsız edicisin","Böyle yapınca komik olduğunu sanıyor" gibi yorumlar yaptı.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sefer bilerek açmadı! Florence Pugh kıyafetini kontrol edemediBu sefer bilerek açmadı! Florence Pugh kıyafetini kontrol edemedi
Son halini görünce dayanamadı! "Oğlum..."Son halini görünce dayanamadı! "Oğlum..."
Yarışmayı neden bıraktı? 'Kocası Acun'u aradı ve...'Yarışmayı neden bıraktı? 'Kocası Acun'u aradı ve...'
Anahtar Kelimeler:
survivor Hilmi Cem İntepe ele
En Çok Okunan Haberler
İfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detaylar: Eşi evde sıkılmasın diye...

İfadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detaylar: Eşi evde sıkılmasın diye...

Kız kaçırma husumeti katliama döndü! Acılı eşlerin görüntüsü yürek yaktı

Kız kaçırma husumeti katliama döndü! Acılı eşlerin görüntüsü yürek yaktı

ATM ücretsiz nakit çekim limitleri değişti

ATM ücretsiz nakit çekim limitleri değişti

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Lahmacun efsanesi sona erdi! İnternetten siparişte artık zirvede başka bir lezzet var: Gece 12'den sonra patlama oluyor

Lahmacun efsanesi sona erdi! İnternetten siparişte artık zirvede başka bir lezzet var: Gece 12'den sonra patlama oluyor

Erzincan’daki altın madenindeki facia ile ilgili yeni gelişme!

Erzincan’daki altın madenindeki facia ile ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.