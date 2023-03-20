Survivor'da beklenmedik veda herkesi şoke etti! Performansıyla göz dolduruyordu!

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün gelmiş geçmiş en zor Survivor olduğunu her bölümde söylemeye devam ediyor. Sürekli olarak yarışmacıları biraz daha zorlayan yarışmada şok bir veda yaşandı. Ünlüler takımından Zeynep, yaşadığı sakatlık nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kaldı.

Ünlüler takımında yarışan Zeynep, hem takım arkadaşları hem de izleyiciler tarafından oldukça sevilen bir isimdi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep, birkaç gündür oyuna çıkmıyordu.

Acun Ilıcalı, bugün yapılan konseyde, 'Zeynep'in sakatlığının kısa sürede tedavi edilemeyeceğini ve ameliyat olması gerektiğini' söyledi. Ilıcalı sözlerine, 'Zeynep'in elinden ameliyat olması gerekiyor. Malesef Zeynep'in Survivor hayatı buraya kadar' diyerek devam etti.

HAMDİ ALKAN'IN KIZI

Survivor'dan sakatlık nedeniyle ayrılan Zeynep'in babası çok tanınan bir sima çıktı. Ünlü komedyen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan, izleyiciler tarafından sevilen bir yarışmacıydı.

Sosyal medyada paylaştığı seksi fotoğraflarıyla adından epey söz ettiren Zeynep Alkan'a babası destek çıkmıştı. 'Kendi hayatı' diyen baba Alkan, gelen sert yorumlara karşın kızının yanında olduğunu belirtmişti.





