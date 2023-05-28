Survivor'da birinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 27 Mayıs Survivor'da ilk eleme adayı!

Survivor 2023 finaline geri sayım devam ediyor. Survivor'ın 27 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde Nefise ile Asena arasında gergin dakikalar yaşandı. Yaşanan bu durumundan sonra ise dokunulmazlık oyunu mücadelesi başadı. Yarışmanın sıkı takipçileri dokunulmazlık oyunu ödülü, kazananı ve haftanın ilk eleme adayını sorgulamaya başladı. İşte 27 Mayıs 2023 Survivor'da yaşananlar...

27 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ

Büyük final öncesi Survivor'da kalan son yarışmacılar, elemenin ardından ilk dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunu kazanan aynı zamanda pizza ödülünün de sahibi oluyor.

27 MAYIS DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kıran kırana mücadele verilen yarışmada Nefise ile Yusuf finale kaldı. Oyunun kazananı ise en başarılı performans gösteren Nefise oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELİRLENDİ!

Bireysel dokunulmazlığı Nefise kazandı. Nefise eleme adayı olarak bir isim seçti. Böylelikle haftanın birinci eleme potasına çıkan ismi Asena oldu.

Asena, "Benim potaya girmem gideceğim anlamına gelmiyor." dedi.





