Survivor'da bu hafta kim elendi? 28 Mayıs Çarşamba Survivor eleme sonuçları

Survivor 2018'in yeni bölümünde elenecek adayın belli olduğu konsey öncesinde iki ayrı oyunda Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşua geldi. Günün ilk oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları iletişim ödül oyununda karşı karşıya geldi.
SURVIVOR'DAN KİM GİTTİ?
Survivor'ın Pazartesi ekrana gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından elemeye kalan Yağmur, Turabi, Hakan Hatipoğlu ve Mustafa Kemal arasından bir kişi adaya ve hayallerine veda etti. Survivor'da geçtiğimiz ay yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen isim Gönüllüler takımından Yağmur Banda oldu. Survivor'daki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Yağmur Banda adaya veda etti.
KAZANDIĞI ÖDÜLÜ GÖREMEDEN ELENDİ
Survivor tarihinin en büyük ödülü olarak açıklanan 2 günlük İstanbul seyahati ödülünü Gönüllüler takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımı İstanbul'a gitmeden önce eleme sonuçları açıklandığı için Yağmur bu ödülü göremeden adaya veda etmiş oldu.
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Deniz üzerindeki parkurda oynanan iletişim oyununda Ünlüler takımı iyi başladı. Su oyunlarda daha hızlı olan Hakan, Damla ve Hilmi Cem gibi yarışmacılara rağmen, Ünlüler takımı oyunu 10-6 kazanmayı başardı. Son oyunda ise Hakan ile mücadele eden Turabi geriden gelmesine rağmen oyunu kazandı ve takımının 10. sayısını aldı. İletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımı et, patates ve salatadan oluşan yemeğin tadını çıkardılar. Daha sonra ise film keyfi yaptılar.
SEMBOL OYUNLARINI KİM KAZANDI?
Survivor'da en fazla sembol toplayanın Kıbrıs'taki finallere erken gitme hakkı kazanacağı sembol oyunlarında gerilimli anlar yaşandı. Erkeklerde sembol oyunu finaline Adem ve Turabi kaldı. Finalde Adem'i 2-0'lık skorla yenen Turabi sembolün sahibi oldu.
OYUN SONRASINDA ADEM VE TURABİ KAPIŞTI
Sembol oyununu aldıktan sonra Nagihan'a dönerek 'Senin için' diyen Turabi daha sonra ise 'Her şartta kazanıyorum' diye bağırdı. Geçen hafta sembol oyunu finalinde Nagihan'ın Turabi'yi desteklemesine Adem tepki göstermişti. Turabi de buna gönderme yapınca sinirler gerildi. Turabi'ye ilk olarak Merve tepki gösterdi ve 'Yaptığın yanlış' dedi. Turabi'ye 'Egoist ve kolpa dövüşçü' diye bağıran Adem de ayağa kalkarak Turabi'nin üzerine yürüdü. Gerilimin arttığı anlarda ise araya Esat Yontunç girdi ve ikiliyi ayırdı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'ın Cumartesi yayınlanan bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından iki kişi eleme adayı olmuştu. Konseyde adı en fazla yazılan isim olan Yağmur ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Damla ise ikinci aday olarak Hakan Hatipoğlu'nun adını verdi.
Pazar akşamı yayınlanan bölümde, ikinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü ise Adem kazandı. Konseydeki oylama sırasında adı en fazla yazılan isim olan Mustafa Kemal eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Adem ise, son eleme adayı olarak Turabi'nin adını söyledi. Survivor'da böylece Gönüllüler'den Hakan ve Yağmur, Ünlüler'den ise Turabi ve Mustafa Kemal eleme adayı oldular.
Survivor'dan kimin eleneceği ise Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak. Toplu sms oylamasında bu dört isim arasından en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Eğer Hakan veya Yağmur elenirse, kazandıkları İstanbul ödülüne gidemeden yarışmadan ayrılmış olacak.
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