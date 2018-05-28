Survivor'da bu hafta kim elendi? 28 Mayıs Çarşamba Survivor eleme sonuçları

Survivor 2018'in yeni bölümünde elenecek adayın belli olduğu konsey öncesinde iki ayrı oyunda Ünlüler ve Gönüllüler takımları karşı karşua geldi. Günün ilk oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları iletişim ödül oyununda karşı karşıya geldi.

SURVIVOR'DAN KİM GİTTİ?

Survivor'ın Pazartesi ekrana gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından elemeye kalan Yağmur, Turabi, Hakan Hatipoğlu ve Mustafa Kemal arasından bir kişi adaya ve hayallerine veda etti. Survivor'da geçtiğimiz ay yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen isim Gönüllüler takımından Yağmur Banda oldu. Survivor'daki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Yağmur Banda adaya veda etti.

KAZANDIĞI ÖDÜLÜ GÖREMEDEN ELENDİ

Survivor tarihinin en büyük ödülü olarak açıklanan 2 günlük İstanbul seyahati ödülünü Gönüllüler takımı kazanmıştı. Gönüllüler takımı İstanbul'a gitmeden önce eleme sonuçları açıklandığı için Yağmur bu ödülü göremeden adaya veda etmiş oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Deniz üzerindeki parkurda oynanan iletişim oyununda Ünlüler takımı iyi başladı. Su oyunlarda daha hızlı olan Hakan, Damla ve Hilmi Cem gibi yarışmacılara rağmen, Ünlüler takımı oyunu 10-6 kazanmayı başardı. Son oyunda ise Hakan ile mücadele eden Turabi geriden gelmesine rağmen oyunu kazandı ve takımının 10. sayısını aldı. İletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımı et, patates ve salatadan oluşan yemeğin tadını çıkardılar. Daha sonra ise film keyfi yaptılar.