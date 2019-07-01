Survivor'da büyük final heyecanı! Şampiyon kim olacak? Yusuf mu Seda mı?

Survivor 2019 şampiyonu kim olacak? sorusunun cevabı bu akşam yayınlanacak finalle birlikte belli olacak. Survivor'da bu sene bir ilk imza atılmış ve Türkiye ile Yunanistan'da ortak yayın yapılmıştı. Türk ve Yunan yarışmacılar daha sonra beyaz ve siyah takımlarda yarıştı. Şubat ayında başlayan Survivor macerası 1 Temmuz akşamı noktalanacak. Türk yarışmacılardan finale yükselen Seda ile Yusuf için canlı yayında sms oylaması yapılacak.

SURVIVOR YARIŞMACILARI FİNAL TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Acun Medya, Survivor 2019'da yer alan birçok yarışmacı ile röportaj yaptı. Hikmet, Hakan Kanık ve Sude Burcu; Seda ismini verirken Kaan Güvenilir, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer ve Ecem Onaran "Yusuf" dedi. Büşra Yalçın ise hem Seda hem de Yusuf'un ismini verdi.

YARI FİNALDE KİMLER ELENDİ?

Survivor yarı finalde iki defa sms oylaması yapıldı. Yarı finale kalan Emre, Seda, Yusuf ve Okay arasından iki isim veda etti. Emre ilk elenen yarışmacı olurken, Okay ise son oylamada yarışmaya veda etti.

SURVIVOR YUNANİSTAN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor'da Yunan yarışmacılar arasında Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra yarı finale kalan isimler oldu. Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra arasında Yunanistan'da yapılan SMS oylaması sonucu, Survivor finaline kalan iki isim Dimitra ve Dalaka olarak belirlendi.

Yapılan yeni sms oylaması sonucunda ise finale kalan Dimitra ve Dalaka arasında şampiyon olan isim belli oldu. Yunan sunucu Sakis, oylama sonucunu açıkladı. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.



