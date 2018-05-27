Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Büyük ödülü kaybeden ünlüler takımı bu akşam oyunu kazanıp birazda olsa moral kazanmak istiyordu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...

SURVIVOR'DA OKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının kalitesi ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor'ın en kritik ve en önemli oyunu dokunulmazlık oyununda bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar, elenmemek adına mücadelelerini verdiler. Oldukça zorlu ve güç gerektiren parkurda bu akşam ünlüler takımı fırtına gibi esti. Ünlüler takımında Turabi bu akşam 3 oyun alarak takımına en çok sayı getiren isim oldu. Böylelikle Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler takımı 2 yarışmacıyı eleme adayı olarak belirleyecek.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adaylarını belirledi. Takım kararıyla en fazla ismi çıkan isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla ise Hakan'ın adını verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Yağmur ve Hakan oldu.



