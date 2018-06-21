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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 00:19 | Son Güncelleme

Survivor'ın 104. bölümü Alp Kırşan'ın sunumuyla ekranlara geldi. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken gece de yarışmacıların kaderini belirleyen bir konsey gerçekleşti. Peki eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor'ın 104. bölümünde yeni formatla beraber eleme adayları belli oldu. Kıbrıs Finali'ne sayılı günler kala sembol oyunundan galip gelen Adem Kıbrıs biletini kaptı.

Survivor'da sembol oyununun oynanmasının ardından yarışmacılar için hayati bir önem taşıyan dokunulmazlık oyununu oynandı. Dokunulmazlık oyununda en iyi kadın ve erkek yarışmacılar konseyde birer isim söylediler ve

KADINLARDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kadın yarışmacılar arasında yapılan yarışma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bütün kadın yarışmacılar 3 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında parkurda mücadele etti. Başa baş geçen mücadelelerde Nagihan, Damla'yı yendi ve kadınlarda dokunulmazlığın sahibi oldu.

ERKEKLERDE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Erkek yarışmacılar arasında yapılan yarışma nefesleri kesti. Bütün erkek yarışmacılar 3 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında mücadele etti. Oyunda Anıl'la Hilmi Cem final oynadı. Finale Anıl iki, Hilmi Cem ise bir hakla oyuna çıktı. Anıl, Hilmi Cem'i yendi ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da yapılan konseyde en çok adı çıkan isim Turabi oldu. Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Anıl eleme adayı olarak Hakan'ın ismini söyledi. Kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagihan da Murat'ın adını söyledi ve böylece Survivor'da eleme adayları Turabi, Murat ve Hakan oldu.

turabi

TURABİ'NİN DURUMU

Acun Ilıcalı konseyde Turabi'nin sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor doktoru Metin Kuş'un raporuna göre Turabi'nin sakatlığı, oyunlarda oynamasına izin vermeyecek.

Survivor doktorlarının yaptığı değerlendirmeden sonra Turabi'nin bundan sonraki hiçbir fiziksel oyunda oynamayacağına karar verildi.

Acun Ilıcalı Turabi'nin oynayabileceği tek oyun ilerleyen dönemde oynanacak olan büyük ödül oyunu olacağını açıkladı. Çünkü o oyunda yarışmacıların oturduğu yerden oyunu oynayacağını söyledi.

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