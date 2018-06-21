Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor'ın 104. bölümünde yeni formatla beraber eleme adayları belli oldu. Kıbrıs Finali'ne sayılı günler kala sembol oyunundan galip gelen Adem Kıbrıs biletini kaptı.

Survivor'da sembol oyununun oynanmasının ardından yarışmacılar için hayati bir önem taşıyan dokunulmazlık oyununu oynandı. Dokunulmazlık oyununda en iyi kadın ve erkek yarışmacılar konseyde birer isim söylediler ve

KADINLARDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kadın yarışmacılar arasında yapılan yarışma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bütün kadın yarışmacılar 3 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında parkurda mücadele etti. Başa baş geçen mücadelelerde Nagihan, Damla'yı yendi ve kadınlarda dokunulmazlığın sahibi oldu.

ERKEKLERDE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Erkek yarışmacılar arasında yapılan yarışma nefesleri kesti. Bütün erkek yarışmacılar 3 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında mücadele etti. Oyunda Anıl'la Hilmi Cem final oynadı. Finale Anıl iki, Hilmi Cem ise bir hakla oyuna çıktı. Anıl, Hilmi Cem'i yendi ve dokunulmazlığın sahibi oldu.