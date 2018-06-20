MAGAZİN

Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim kim oldu? İşte cevabı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 21:54 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de finale sayılı günler kala Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim belli oldu. Survivor sembol oyununun finalinde Adem Kılıççı ile Nagihan Karadere yarıştı. Peki Kıbrıs'taki finallere kalmaya hak kazanan ilk kişi kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim kim oldu? İşte cevabı...

Survivor'da sembol finali için son oyun. 104. bölümü ile ekrana gelen Survivor'da Adem ve Nagihan Kıbrıs'taki finaller için karşı karşıya geldi. Sembol finalinde birinci olan isim Kıbrıs'ı garantileyecekti.

KIBRIS'I GARANTİLİLEYEN İLK İSİM BELLİ OLDU

survivor

Sembol oyunlarının finalinde Nagihan Karadere'yi 5-1 yenen Adem Kılıççı sembol şampiyonu olarak Kıbrıs'taki büyük finale gitmeyi hak kazanan ilk yarışmacı oldu.

adem kılıççı

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Athena Gökhan’dan ayrımcılara çağrı! Athena Gökhan’dan ayrımcılara çağrı!
Burcu Binici’ye jet pilotu sevgiliBurcu Binici’ye jet pilotu sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor kıbrıs Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim kim oldu Adem mi Nagihan mı Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim belli oldu mu adem kılıççı kimdir sembol oyununun finalinde Adem Kılıççı ile Nagihan Karadere yarı

En Çok Okunan Haberler

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fatiha' sözlerine 'Bakara'lı yanıt

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fatiha' sözlerine 'Bakara'lı yanıt

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Okuyucu Yorumları 1 yorum
SİNSİ kazandı
Diğer Haberler
Athena Gökhan’dan ayrımcılara çağrı!

Athena Gökhan’dan ayrımcılara çağrı!

Burcu Binici’ye jet pilotu sevgili

Burcu Binici’ye jet pilotu sevgili

Seren Serengil 'kilolu fotoğrafları' için görümcesine ateş püskürdü

Seren Serengil 'kilolu fotoğrafları' için görümcesine ateş püskürdü

Cansu Tosun'dan Erkan Kolçak'a poz

Cansu Tosun'dan Erkan Kolçak'a poz

'10 yıl bile sürebilir'

'10 yıl bile sürebilir'

Ozan Baran-Süreyya Yalçın gül yağmuruna yakalandı

Ozan Baran-Süreyya Yalçın gül yağmuruna yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.