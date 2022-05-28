Bilindiği üzere Survivor All Star'a veda eden son yarışmacı Sude Burcu olmuştu. Yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 27 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Eleme adayı açıklandı. İşte merak edilenler...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

27 Mayıs Cuma akşamında dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

27 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan eleme konseyinde, en çok adı çıkan yarışmacı Anıl Berk Baki oldu. Daha önceleri sürekli dokunulmazlık kazandığını, bu defa dokunulmazlığı alamadığını ve potaya gönderildiğini söyleyen Baki, sonucun seyircinin elinde olduğunu söyledi.



