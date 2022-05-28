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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 27 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

28.05.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler yarışma programı Survivor All Star'da 27 Mayıs akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Parkur oyununda mücadele eden yarışmacıların kazanmasında, parkurun sonundaki atışlar belirleyici oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım, konseyde eleme adayını çıkardı. Peki, Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 27 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 27 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Bilindiği üzere Survivor All Star'a veda eden son yarışmacı Sude Burcu olmuştu. Yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 27 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu? Eleme adayı açıklandı. İşte merak edilenler...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

27 Mayıs Cuma akşamında dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

27 MAYIS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan eleme konseyinde, en çok adı çıkan yarışmacı Anıl Berk Baki oldu. Daha önceleri sürekli dokunulmazlık kazandığını, bu defa dokunulmazlığı alamadığını ve potaya gönderildiğini söyleyen Baki, sonucun seyircinin elinde olduğunu söyledi.


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Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Anıl Berk Baki kimdir?
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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