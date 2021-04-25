Survivor’da eleme adayı isim belli oldu

Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. Her hafta daha da zorlaşan şartlara karşı ödül ve dokunulmazlık oyunları için mücadele veren ekipler haftanın kazananı olmak istiyor. Survivor 2021’de bu hafta Ünlüler ve Gönüllüler takımları önce market sonrasında ise dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Kaybeden takımdan biri adını haftanın eleme adayı olarak yazdı.

Peki Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayı olan isim...

Uzun zamandır market oyunundan eli boş dönen Ünlüler takımı bu haftanın kazanan takımı oldu. Market ödülünün ardından Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık için mücadele verdi. Dokunulmazlığı kaybeden takım konseyde bir arkadaşının ismini yazmak zorunda kaldı. Peki Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.

SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından konseyde kaybedilen iki oyunun değerlendirmesi yarışmacılar tarafından yapıldı. En çok oyu alarak bu haftanın eleme adayı olan isim Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

