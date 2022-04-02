Survivor'da kimin eleme adayı olduğu araştırılıyor. Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda birbirine girdi. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 1 Nisan Survivor eleme adayı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun sonucunda kazanan taraf, Ünlüler oldu. Bunun üzerine eleme konseyinde Gönüllüler takımı isim çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor eleme adayı Ardahan oldu. Böylelikle yokluk adasına gidecek isim Ardahan oldu.

SURVİVOR'DA NELER OLDU?

Survivor'a veda eden son isim Yasin Obuz oldu. Obuz, Evrim Keklik, Hikmet Tuğsuz ve Gökhan Keser'in olduğu potadan çıkamadı. Yasin'in elenmesi üzerine Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında kutuplaşma oldu. 1 Nisan akşamı yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu oyunda, Nisa ile Yağmur birbirine girdi.



Karşı takım yarışmacısıyla parkura çıkan Nisa, parkurda meydana gelen aksiliğe itiraz edince rakibi arayı açtı. Oyunu kaybeden Nisa'ya, takım arkadaşı Yağmur sert çıktı. Nisa'nın oyunu bırakmasından rahatsız olduğunu dile getiren Yağmur, Bölükbaşı ile sorun yaşadı.

