Survivor'da eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Adanın zorlu şartları ile boğuşan, açlıkla mücadele eden iki takım, oyunlarda yüksek rekabeti ile heyecanı doruğa çıkarıyor. 17 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen Survivor'ın 7. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak için iki takım da dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takımdan ise bir kişi eleme adayı oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyununu seçim avantajı takımlar üç erkek üç kız parkura çıktı. Erkeklerde ünlülerden İsmail, Barış ve Batuhan'a karşılık gönüllülerden Poyraz, Reşat ve Emin çıktı. Kadınlarda ise ünlülerde Merve, Öykü, Melis'e karşı Ayşe, Sancakay, Aleyna parkurda yerini aldı. İki oyunu da kazanan gönüllüler olunca avantajı kazanan takım oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda parkur su kaydırağı ve havuz ile başladı. Yarışmacılar, çeşitli engelleri aşarak finalde üç çubuğu devirmek için halkaları kullandı. Beş çubuğu halkalarla ilk deviren yarışmacı, takımına puan kazandırdı.