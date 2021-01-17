Survivor'da eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Adanın zorlu şartları ile boğuşan, açlıkla mücadele eden iki takım, oyunlarda yüksek rekabeti ile heyecanı doruğa çıkarıyor. 17 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen Survivor'ın 7. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak için iki takım da dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takımdan ise bir kişi eleme adayı oldu.
Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyununu seçim avantajı takımlar üç erkek üç kız parkura çıktı. Erkeklerde ünlülerden İsmail, Barış ve Batuhan'a karşılık gönüllülerden Poyraz, Reşat ve Emin çıktı. Kadınlarda ise ünlülerde Merve, Öykü, Melis'e karşı Ayşe, Sancakay, Aleyna parkurda yerini aldı. İki oyunu da kazanan gönüllüler olunca avantajı kazanan takım oldu.
Survivor'da dokunulmazlık oyununda parkur su kaydırağı ve havuz ile başladı. Yarışmacılar, çeşitli engelleri aşarak finalde üç çubuğu devirmek için halkaları kullandı. Beş çubuğu halkalarla ilk deviren yarışmacı, takımına puan kazandırdı.
Heyecanın dorukta olduğu mücadelede dokunulmazlık oyununa hızlı başlayan ünlüler farkı açtı ve 3-1 öne geçti. Sonrasında iki sayı alan gönüllüler 3-3 yaptı. Devamında oyun iki takım arasında gitti geldi. Finalde ise ünlüler farkı yine açtı ve 10-6'lık skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Oyunu kaybeden gönüllüler takımında eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı.
Oylamada Dora, Sancakay ve Hanzade'nin isimleri üçer defa yazıldı. Ancak son oy ise Sancakay'a çıktı. 4 oya ulaşan Sancakay haftanın 2. eleme adayı oldu.
Survivor'da ilk dokunulmazlığı ise gönüllüler kazanmıştı. Ada konseyinde yapılan oylamada ise ünlüler takımında eleme adayı olarak gönüllüler takımından gelen İlayda'nın adı yazılmıştı. Böylece haftanın ilk eleme adayı ünlülerden İlayda olmuştu.
Survivor'da eleme adayı olan Sancakay ise "Benim için sürpriz oldu. Neden beni yazdıklarını dinlemek isterim. Performans olarak ise anlam veremem. Ada hayatıma baksak yine de anlam veremem. Neden yazdıklarını hiç bilmiyorum" dedi.
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