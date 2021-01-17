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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

17.01.2021 23:23 | Son Güncelleme:
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in 17 Ocak Pazar yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde oylamaya gitti ve haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021'de eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Adanın zorlu şartları ile boğuşan, açlıkla mücadele eden iki takım, oyunlarda yüksek rekabeti ile heyecanı doruğa çıkarıyor. 17 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen Survivor'ın 7. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak için iki takım da dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takımdan ise bir kişi eleme adayı oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyununu seçim avantajı takımlar üç erkek üç kız parkura çıktı. Erkeklerde ünlülerden İsmail, Barış ve Batuhan'a karşılık gönüllülerden Poyraz, Reşat ve Emin çıktı. Kadınlarda ise ünlülerde Merve, Öykü, Melis'e karşı Ayşe, Sancakay, Aleyna parkurda yerini aldı. İki oyunu da kazanan gönüllüler olunca avantajı kazanan takım oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda parkur su kaydırağı ve havuz ile başladı. Yarışmacılar, çeşitli engelleri aşarak finalde üç çubuğu devirmek için halkaları kullandı. Beş çubuğu halkalarla ilk deviren yarışmacı, takımına puan kazandırdı.

Heyecanın dorukta olduğu mücadelede dokunulmazlık oyununa hızlı başlayan ünlüler farkı açtı ve 3-1 öne geçti. Sonrasında iki sayı alan gönüllüler 3-3 yaptı. Devamında oyun iki takım arasında gitti geldi. Finalde ise ünlüler farkı yine açtı ve 10-6'lık skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Oyunu kaybeden gönüllüler takımında eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı.

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Oylamada Dora, Sancakay ve Hanzade'nin isimleri üçer defa yazıldı. Ancak son oy ise Sancakay'a çıktı. 4 oya ulaşan Sancakay haftanın 2. eleme adayı oldu.

sancakay

Survivor'da ilk dokunulmazlığı ise gönüllüler kazanmıştı. Ada konseyinde yapılan oylamada ise ünlüler takımında eleme adayı olarak gönüllüler takımından gelen İlayda'nın adı yazılmıştı. Böylece haftanın ilk eleme adayı ünlülerden İlayda olmuştu.

"NEDEN YAZDIKLARINI BİLMİYORUM"

Survivor'da eleme adayı olan Sancakay ise "Benim için sürpriz oldu. Neden beni yazdıklarını dinlemek isterim. Performans olarak ise anlam veremem. Ada hayatıma baksak yine de anlam veremem. Neden yazdıklarını hiç bilmiyorum" dedi.

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