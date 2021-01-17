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  4. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor Reşat diskalifiye olacak mı?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor Reşat diskalifiye olacak mı?

17.01.2021 07:06 | Son Güncelleme:
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Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor Reşat diskalifiye olacak mı?

Survivor'da 2. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Elemenin yapılacağı haftada ilk eleme adayı kim oldu? Survivor Reşat diskalifiye olacak mı?

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler ekrana hızlı döndü. Geçtiğimiz hafta sakatlanan Reşat'ın dıskalife olup olmayacağı merak Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyununda son durumu açıkladı.

Survivor'da 2. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler takımı aday çıkarmak zorunda kaldı. Peki haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu. Daha sonra yarışmacılar dokunulmazlık yarışı için oyun alanına geldi.

Dokunulmazlık oyunu başlamadan Acun Ilıcalı Reşat ile ilgili son durumu açıkladı. 'İyi haber' diyerek açıklama yapan Ilıcalı şu ifadelere yer verdi: "Reşat seninle ilgili bir haberimiz var iyi bir haber. Belli bir süre oynamayacaksın ama Survivor'a devam etmenle ilgili bir sorun gözükmüyor. Rapor Metin ağabeye ulaştı ortada kırık yok. Tahmin ediyorum 3-4 günün var."

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

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İki takım arasında kıyasıya yaşanan rekabet sonrası Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetti ve bir ismin adını yazmak zorunda kaldı. O isim ise Gönüllüler takımından gelen İlayda oldu. Adının çıkmasından sonra açıklama yapan İlayda şu ifadelere yer verdi: "Takım arkadaşlarıma göre bir tık daha geriden geliyorum. Yazmalarını mantıklı buluyorum ama ben bu takımdayken savaşmayı öğrendim. Bunu hiçbir zaman bırakmayacağım saygı duyuyorum."


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